Die Fähigkeit, während einer größeren Unterbrechung oder Krise mit minimalen Auswirkungen auf Geschäfts- und Betriebsprozesse weiter zu funktionieren - so umschreibt Accenture die Resilienz eines IT-Systems. Die Experten untersuchen, was ein resilientes Unternehmen ausmacht und wie Entscheider ihren Betrieb in eine Zukunft nach Covid-19 führen. Denn eines ist klar: Ob es um klimabedingte Dürren und Überschwemmungen geht oder um Unfälle, wie den im Kernkraftwerk Fukushima 2011 - Krisen werden immer wieder auftreten und massiv die Geschäftskontinuität von Unternehmen beeinflussen.

Und: so dramatisch braucht es gar nicht immer zu sein: "Bei der Bahn sind wir permanent irgendwelchen Sondersituationen ausgesetzt", sagt zum Beispiel Stephan Kaulbach, Head of Data Intelligence Center bei der Deutschen Bahn AG, in einem Webcast mit Accenture. Doch die Experten sehen lediglich knapp jedes zehnte Unternehmen (zehn Prozent) in puncto Resilienz gut aufgestellt, wie die Studie "Resiliente IT-Systeme" unter Business- und IT-Entscheidern in rund 8.300 Firmen weltweit belegt.

Wie Vorreiter Innovationstechnologien nutzen

Konkret zeichnet sich diese Elite durch sechs Bausteine aus:

Der Elastic Digital Workplace - umgangssprachlich ausgedrückt: skalierbares Home Office Hyper Automation Architecture und Performance Engineering Cloud Acceleration rund um Arbeitsplatz, Frontend und Backend Service Continuity: Mitarbeiter, Prozesse und Technik müssen auf Störungen vorbereitet sein Cybersecurity

Während der Accenture-Studie zufolge jedes der besonders gut gerüsteten Unternehmen Cloud PaaS (Platform as a Service) implementiert hat, ist es unter den Nachzüglern nur knapp jedes zweite (49 Prozent). Außerdem operieren 98 Prozent der Vorreiter mit Cloud SaaS (Software as a Service) und Cloud IaaS (Infrastructure as a Service). Unter den Nachzüglern sind es nur 55 (SaaS) beziehungsweise 52 Prozent (IaaS).

Ähnliches gilt für den Bereich Automation: Jeder Vorreiter nutzt Robotics, unter den Nachzüglern ist es wiederum noch nicht einmal jeder zweite (46 Prozent). Auch bei Robotic Process Automation (RPA) liegen die Vorreiter entsprechend vorn. Accenture bezieht Hyper Automation sowohl auf Business- wie auch auf IT-Prozesse. Dabei kommt es darauf an, dass Unternehmen strukturierte wie auch unstrukturierte Daten einbeziehen. Ziel ist, dass die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine funktioniert.

Wie auch immer künftige Krisen aussehen werden - ein Thema steht immer ganz oben auf der Agenda: Die Sicherheit. Die Anforderungen steigen. Der Kostendruck im einzelnen Unternehmen aber auch, zumal nach den wirtschaftlichen Einbußen durch Corona. Thomas Schumacher, Cyber Security Lead bei Accenture, stellt fest: "Hyperscaler können stark in die Sicherheit ihrer Plattform investieren, möglicherweise mehr als das Anwender-Unternehmen."

Kunden, Mitarbeiter und Systeme schützen, wo immer sie sich befinden

Für Entscheider kommt es darauf an, Kunden, Mitarbeiter und Systeme zu schützen, wo immer diese sich befinden. Unternehmen müssen Sicherheitsanomalien und -ereignisse identifizieren können und brauchen Systeme zur Analyse und Automatisierung ihrer Monitoring-Lösungen. Bei aller Technologie sollte der "Faktor Mensch" aber nicht vernachlässigt werden.

Welche Lehren lassen sich aus Covid-19 für künftige Krisen ziehen? Darüber diskutiert COMPUTERWOCHE Chefredakteur Heinrich Vaske mit Jürgen Pinkl von Accenture und Stephan Kaulbach von der Deutschen Bahn in unserem Debate Video.

Volkswirtschaftliche Folgen der Pandemie lassen sich nicht wegdiskutieren. Accenture richtet den Fokus nun auf die "Lessons Learned", um Unternehmen für die Zukunft zu wappnen. Auch Bahn-Manager Kaulbach sagt: "Ich kann mich nicht auf sowas wie Covid vorbereiten, aber ich kann Flexibilität in meinen Prozessen sicherstellen und die Mitarbeiter dafür schulen, mit Veränderungen zurechtkommen, ohne in den Panikmodus zu verfallen."