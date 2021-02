Unternehmen besitzen schon heute einen Datenschatz von Peta- oder gar Exabytes. Diesen Schatz jeden Tag ein Stück weiter zu heben und in greifbare Unternehmenswerte zu überführen, ist eine der zentra­len Aufgaben moderner FührungskräfteFührungskräfte. Bei Infi­neon hat dieser Weg vor zwei Dekaden in der Produktion mit Ansätzen wie dem Part Average Testing (PAT) begonnen. Zunächst getrieben durch die immer höheren Qualitätsanforderungen im Halbleiterbereich für die AutomobilindustrieAutomobilindustrie, wurden die Produkte nicht nur auf das Einhalten von Limits, sondern auch auf Auffälligkeiten in der Verteilung einzelner Prüfsequenzen getestet.

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung ist es heute möglich, den vollständigen Produk­tionsablauf - von der Siliziumscheibe über das Gehäuse bis hin zum finalen Test - datentechnisch zu erfassen und nahezu in Echtzeit entlang der weltweiten Fertigungsketten zu überwachen. Damit lässt sich sowohl die Qualität sicherstellen als auch die Effizienz signifikant erhöhen. Ein entscheidender Meilenstein bis dahin war die Umstellung auf eine papierlose Fabrik. Nur damit konnte das Fundament für vollständig erfasste, harmonisierte und interpretierbare Daten gelegt werden.

Zum Auswerten der Daten wurden ein mächtiger Tool Stack für die Analyse und ein Kompetenzpool von Mitarbeitern aufgebaut. Ausreichend schnell gelang dies nur top-down und im passenden Umfeld. Bei InfineonInfineon waren die Rahmenbedingungen in der IT und die Offenheit im Business vor fünf Jahren in Asien am besten dafür geeignet. Anfänglich belächelt, war es rückwirkend die einzig richtige Entscheidung, in Singapur, unterstützt durch staatliche Förderung des Economic Development Boards und einer großen Affinität im Business, den Kern des Analyse-Tool-Stacks zu implementieren und ihn bis heute als Inkubator weltweit zu nutzen.

Daten gesammelt, Tool Stack für die Analyse und Kompetenzen bei einigen Mitarbeitern aufgebaut - alle Probleme gelöst? Weit gefehlt! Führungsstärke und geänderte Denkweisen sind gefragt. Denn aus all dem nun Erreichten "just another data point for decision" zu machen, ist die Reaktion vieler - einschließlich der Führungsebenen.

Den Mut zu haben, darauf basierend vollautomatisch Entscheidungen zu fällen und das Ergebnis etwa auf der Webseite für die Kunden auch in Echtzeit auszugeben, kann ein sehr großer Schritt für ein Unternehmen sein. Für Infineon war die Kundenschnittstelle der Katalysator außerhalb der Fertigung. Es ist und bleibt unsere tägliche Aufgabe, in allen Ebenen im Unternehmen den Mindset zu verankern, dass Daten einen hohen Wert für das Unternehmen haben, und dass sowohl Geschwindigkeit als auch Effizienz nur zu heben sind, wenn wir den Schritt auch gehen.

Datenzugriff per Self-Service

Für die Umsetzung im täglichen Geschäftsablauf brauchen wir als weiteren Erfolgsfaktor den einfachen Zugriff auf die Daten überwiegend im "Self-Service"-Modus. Klingt logisch und trivial, ist häufig aber eine Herausforderung. Aufwandsschätzungen in vielen Unternehmen deuten darauf hin, dass von der Idee bis hin zur fertigen Analyse zwei Drittel der Zeit nur für die Datenbereitstellung benötigt werden.