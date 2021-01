SEW-EurodriveSEW-Eurodrive, ein Spezialist für Antriebstechnologie in Förderbändern, Kränen oder Abfüllanlagen, erstellt mithilfe von CAD flexible Körper, die simuliert und schließlich in einer Mehrkörpersimulation verwendet werden. So entstehen digitale Zwillingedigitale Zwillinge. Als nächsten Schritt zielt das Unternehmen darauf ab, Getriebe in der Simulation auch hörbar zu machen. Das ist der aktuelle Stand eines rund siebenjährigen Projektes in Zusammenarbeit mit den Anbietern CADFEM und Ansys.

SEW-Eurodrive hatte das Projekt angestoßen, um dynamische Prozesse und transiente Vorgänge wie Systemverhalten oder Torsionsschwingungen abbilden zu können, weil diese Einfluss auf den AntriebsstrangAntriebsstrang haben. Dafür baute das Unternehmen interdisziplinäre Ingenieurteams auf, in denen beispielsweise auch Tribologen, Materialexperten, Chemiker und Strömungsmechaniker mitarbeiteten.

Nach Angaben eines Ingenieurs gelang "ein Quantensprung". Das Team könne jetzt "in einzelne Lager hineinschauen". Damit kann SEW-Eurodrive die Lebensdauer einzelner Teile und ganzer Systeme besser vorhersagen und Lagervorspannungen zur Montage oder die Kippsteifigkeit genau ermitteln.

Prozesse von sechs Monaten auf zwei Wochen verkürzt

Laut Jörg Hermes, Geschäftsführer Innovation Mechanik, hat die Firma ihre Tests um die Hälfte reduziert. Ein weiterer Pluspunkt sei die Zeitersparnis: "So benötigen wir zum Beispiel für die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme eines Getriebeprüfstandes mit einer Leistung von 500 Kilowatt oft mehr als sechs Monate. Simulation liefert uns die Ergebnisse dagegen schon in zwei Wochen." Hermes will die Simulation künftig auch in der Entwicklung, Beratung, der Produktion und während des Betriebs beim Kunden einsetzen.

SEW-Eurodrive wurde 1931 gegründet und beschäftigt heute weltweit über 18.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen erwirtschaftet mehr als 3,3 Milliarden Euro jährlich. Hauptsitz ist Bruchsal bei Karlsruhe.

SEW-Eurodrive | Simulation

Branche: Antriebstechnik

Use Case: digitaler Zwilling zur Verbesserung der Produktion und zur Demonstration beim Kunden

Produkte: Ansys (Mechanical, Discovery, CFD, Maxwell, optiSLang, HPC, Twin Builder)

Anbieter: Ansys, CADFEM