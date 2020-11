Die SGB-SMIT Gruppe, ein mittelständischer Transformatoren-Spezialist aus Regensburg, modernisiert ihre internationale Rechenzentrums- und Büro-IT-Infrastruktur. Ziel ist der Aufbau eines zentralen virtuellen Data Centers auf Basis der GoogleGoogle Cloud-Plattform und der Virtualisierungs-Technologie von VMware. Dabei zieht SGB-SMIT das IT-Systemhaus BechtleBechtle als externen Berater hinzu. Der Transformatoren-Hersteller veranschlagt für das Projekt mehrere Jahre.

Bei der Modernisierung der IT nutzt das Unternehmen die Google Cloud VMware Engine, die speziell für die Migration von VMware-basierten Anwendungen in diese CloudCloud entwickelt wurde. Die Projekt-Partner führen bisher verteilte Rechenzentrumsinfrastrukturen sowie alle Desktop-Infrastrukturen an einem zentralen Ort zusammen. Die SGB-SMIT Gruppe betreibt dreizehn Standorte in acht Ländern.

Erweiterung um Data Analytics und Machine Learning möglich

Bechtle sieht sich in der Rolle eines Generalunternehmers und stieg nach eigener Darstellung schon während Planung und Konzeption in das Projekt ein. Das IT-Systemhaus betreut die System- und Anwendungsmigration von bestehenden VMware-Infrastrukturen der SGB-SMIT in eine integrierte, flexibel erweiterbare Cloud-Umgebung.

Außerdem übernimmt Bechtle den Betrieb der Infrastruktur als Managed Service. Das IT-Konzept soll sich den Business-Anforderungen anpassen und mit neuen Cloud-Diensten, etwa in den Bereichen Data Analytics oder Machine Learning, erweitern lassen.

Salvatore Cassara, Group IT Manager der SGB-SMIT Gruppe, spricht von einer "Digital Transformation Journey". Das Unternehmen entstand 2008 aus der 1947 gegründeten Starkstrom-Gerätebau GmbH und der 1913 gegründeten Transformatorenfabrik von Willem Smit, SMIT Transformatoren B.V.

SGB-SMIT Gruppe | Cloud-Migration

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: Aufbau eines zentralen virtuellen RechenzentrumsRechenzentrums

Umfang: mehrere Jahre

Partner: Bechtle, Google

Produkt: Google Cloud VMware Engine