Der deutsche Medizintechnikkonzern wird den Schweizern dafür mehr als 200 Millionen Euro zahlen, wie die Financial Times am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schrieb. Die Transaktion selbst hätten beiden Unternehmen der Zeitung gegenüber bestätigt. Sie soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Siemens HealthineersSiemens Healthineers teilte der Financial Times demnach weiter mit, die Übernahme erlaube dem in den USA angesiedelten PET-Radiopharmazeutika-Arm die Expansion nach Europa. (dpa/rs)