Ab 1. Juli 2022 leitet Johannes Rath das neue Vorstandsressort "Kunde, Service und Transformation" der Signal Iduna-GruppeSignal Iduna-Gruppe. Das Führungsgremium des VersicherersVersicherers vergrößert sich damit auf acht Konzernvorstände. Rath, bis dato Chief Digital und Chief Transformation Officer des Dortmunder Unternehmens, soll den digitalen Wandel als Vorstand schneller vorantreiben.

Hintergrund ist das bereits 2018 begonnene Transformationsprogramm VISION2023, mit dem sich Signal Iduna stärker an Kundenwünschen ausrichten und auf agile Arbeitsmethoden setzen will. "Neue Technologien entwickeln sich mit exponentieller Geschwindigkeit. Künstliche Intelligenz, Sprachassistenten, Roboter, Industrie 4.0, selbstfahrende Autos - all das verändert nicht nur das Leben unserer Kunden, sondern auch unsere Arbeitswelt", erklärte Vorstandschef Ulrich Leitermann zum Start des Programms. Unternehmen befänden sich heute in einem ständigen Veränderungsprozess: "Daran müssen wir uns anpassen, auch in der Art wie wir arbeiten. Stichwort: Agilität. Wir müssen flexibler werden, schneller und auch mutiger."

Fokus auf Kundenzufriedenheit und Agilisierung

Um den laufenden Veränderungen Rechnung zu tragen, hängt der Versicherer das Thema nun im obersten Führungskreis auf. "Mit der Schaffung des neuen Ressorts stärken wir unseren bisherigen, erfolgreichen Transformationsprozess, bei dem wir konsequent auf Kundenzufriedenheit und Agilisierung setzen, und verankern diesen in der Organisation", kommentiert Leitermann den Schritt. Als Chief Transformation Officer habe Johannes Rath die Digitalisierung und Transformation der Signal Iduna in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt. In seiner neuen Rolle als Vorstand werde er diesen Prozess weiter vorantreiben.

Rath arbeitet seit mehr als zwölf Jahren für die Signal Iduna-Gruppe. Im Januar 2017 übernahm er die Position des CDO, seit Januar 2021 verantwortet er zusätzlich als Chief Transformation Officer alle Prozesse und Maßnahmen im Rahmen des VISION2023-Programms. Vor seinem Einstieg bei Signal Iduna war der gebürtige Münsteraner unter anderem als Sales Executive für den Versicherungskonzern Generali tätig.