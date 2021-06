Die coronabedingten Kontaktbeschränkungen haben zu einer massiven Verlagerung von Büro-Arbeitsplätzen ins Home-Office geführt. So beschloss die Bund-Länder-Konferenz im Januar 2021 die Einführung einer Home-Office-Pflicht. Laut ifo Institut stieg daraufhin der Homeworking-Anteil auf über 30 Prozent an. Damit wird diese Arbeitsform heute knapp achtmal so oft genutzt wie vor der Pandemie. Eine Studie des IT-Analystenhauses techconsult und des Cloud-Anbieters IONOS hat ergeben, dass derzeit 95 Prozent der befragten Unternehmen Home-Office anbieten.

Doch trotz dieser beeindruckenden Zahlen ist das Potenzial laut ifo Institut noch nicht erschöpft. Dort ist man der Meinung, dass bis zu 56 Prozent aller Arbeitsplätze ausgelagert werden könnten - also fast doppelt so viele wie heute installiert sind. Zwei Gründe sind es vor allem, die den weiteren Ausbau des Remote-Working blockieren: eine unzureichende technische Ausstattung der vorhandenen IT-Infrastruktur sowie die notwendige Einhaltung aller Datenschutzauflagen.

Erstes Problem: Unzureichende technische Ausstattung

Ein Drittel der von techconsult befragten IT-Entscheider sagen, dass es ihrem Unternehmen an der erforderlichen Computing-Rechenleistung fehle, und 39 Prozent stoßen an die Grenzen ihrer Speicherkapazitäten. Zudem herrscht Knappheit bei der Versorgung mit IT-Ausstattung. Als Abhilfe sehen sie eine weitreichende Nutzung von Cloud-Technologien, die immer stärker in den Unternehmensfokus rückt.

So haben sich bereits 31 Prozent der Unternehmen aufgrund der Coronakrise verstärkt mit cloudbasierten IT-Betriebsmodellen befasst. Andere sind bereits einen Schritt weiter und ergänzen ihre eigene IT-Infrastruktur mit IT-Diensten aus einer Public Cloud. Eine solche "Hybrid Cloud" ist gegenwärtig die bevorzugte Cloud-Anwendung, denn sie bietet den Unternehmen die nötige Effizienz, ohne die Komplexität zu erhöhen. Die am häufigsten genannten Vorteile dieser Cloud-Lösungen sind Flexibilität, einfache Skalierbarkeit und mobiler Zugriff.

Zweites Problem: Datenschutz und Datensicherheit

Das Thema Cloud Computing ist eng mit dem zweiten Hemmschuh für den Ausbau des Remote-Working verbunden: der Forderungen nach Datenschutz und Datensicherheit. Für den Home-Office-Bereich gilt, dass die Arbeitgeber für die erforderlichen Datenschutzvorkehrungen auch dort sorgen müssen, wo sie keine physische Kontrolle über die Systeme und das jeweilige Umfeld haben.

Das heißt: Auch im Home-Office muss gewährleistet sein, dass alle datenschutzrechtlichen Voraussetzungen eingehalten werden. Doch die bisher eingesetzten IT-Management- und -Sicherheitslösungen sind für die neuen und wachsenden Ansprüche nur unzureichend geeignet. Folglich sagen 47 Prozent der befragten Unternehmen, dass die Erstellung von Konzepten zur sicheren Einbindung von (privaten) mobilen Endgeräten eine der größten Herausforderungen ist.

Die Lösung: Cloud Computing nach EU-Recht

Auch was den Schutz der Daten am "anderen Ende" des Remote-Working - also in der Cloud - angeht, sind spezielle Schutz- und Sicherheitsaspekte zu beachten. Hierunter fällt zum Beispiel eine durchdachte Verwaltung von Zugriffsrechten oder der Schutz vor sog. Denial-of-Service-Attacken (D)DoS.

Dabei schneiden inzwischen moderne Cloud-Plattformen vor allem im Vergleich zu hausinternen IT-Lösungen bei der Sicherheit deutlich besser ab. Viele Studien belegen, dass die Datensicherheit und der Datenschutz in der Public Cloud höchstmöglichen Anforderungen gerecht werden. So sehen 21 Prozent der IT-Chefs gerade durch die Nutzung von Cloud-Technologien eine DSGVO-konforme Datenspeicherung gewährleistet. Das trifft aber nur dann zu, wenn der Cloud Provider seine Rechenzentren ausschließlich in Deutschland betreibt, denn nur dann sind die Daten auch vor dem US CLOUD Act sicher.

Der deutsche Cloud Provider IONOS bietet beispielsweise mit seiner IONOS Cloud Compute Engine eine Infrastruktur an, die aus ISO 27001-zertifizierten Hochleistungsrechenzentren besteht, die alle innerhalb Europas angesiedelt sind und damit einen vollständigen Schutz vor dem Zugriff durch die US-Behörden bieten. "Unsere Kunden sind in puncto Datenhoheit auf der absolut sicheren Seite, denn für einen Datentransfer in die USA gibt es überhaupt keine Grundlage", bestätigt Achim Weiß, CEO bei IONOS.

Eine Infrastruktur - viele Lösungen

Mit der Nutzung von Cloud-Diensten werden also gleich "mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen": einfacher Aufbau von Remote-Arbeitsplätzen, Unterstützung der damit verbundenen Datenschutz- und Datensicherheits-Vorgaben und darüber hinaus eine Vielzahl an bedeutenden Business-Vorteilen. So schätzt jedes zweite Unternehmen die durch Cloud-Dienste gewonnene Flexibilität.

Insgesamt 37 Prozent der Unternehmen profitieren von einer zeitnahen und einfachen Skalierbarkeit der IT-Leistungen. Weitere 29 Prozent geben an, dass Cloud-Infrastrukturen IT-Verantwortliche im operativen Aufgabenbereich entlasten und dazu beitragen, den Administrationsaufwand zu reduzieren. So kann sich das IT-Team verstärkt mit modernen und ressourcenintensiven Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI), dem Internet of Things (IoT) oder Predictive Analytics beschäftigen und Innovationen vorantreiben.

Fazit: Es lohnt sich

Die durch Corona ausgelöste Digitalisierung, insbesondere im Bereich Home-Working, hat bei vielen Unternehmen zu einer generellen Modernisierung der Infrastruktur geführt. Hierbei wurde vor allem auf Cloud Computing gesetzt. Die früher oftmals geäußerten Datenschutzbedenken - auch gegenüber den Zugriffsrechten durch US-Behörden - sind unbegründet, sofern das Unternehmen und die zugehörigen Rechenzentren ausschließlich im EU-Raum angesiedelt sind. Und "last but not least": Der Sprung ins Cloud Computing bietet viele neue Business-Vorteile, denn die Unternehmen, die jetzt ihr Cloud-Engagement ausbauen, werden deutlich gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Erfahren Sie mehr in der techconsult Studie "Krisensicher dank Cloud-Technologien":

Jetzt Studie herunterladen

Eine kompakte Infografik mit den wesentlichen Ergebnissen ist hier zu finden.