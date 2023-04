Für viele sind Quantencomputer noch Zukunftsmusik. Ein Thema, mit dem man sich frühstens in zehn Jahren beschäftigen muss. Andere dagegen sehen in Quantencomputern die Chance, komplett neue Produkte zu erforschen, zu entwickeln und zu produzieren.

Sie gründen bereits heute dedizierte Teams, um das Ökosystem des Quanten-Zeitalters mitzugestalten. Und, um sicherzustellen, dass ihr Unternehmen im Rennen um die Märkte der Zukunft ganz vorne mitspielt.

Dedizierte Quanten-Teams

Warum sollte sich ein Unternehmen schon heute mit Quanten-Computing befassen? Zwei, die es wissen müssen sind Professor Thomas Kropf und Peter Wolfangel, beide aus der Leitung der Konzernforschung bei BoschBosch. Sie befassen sich nicht nur mit der Theorie des Quanten-Computings, sondern auch mit dem praktischen Nutzen dieser neuen Rechnergeneration.

Im Podcast geben unsere Gäste Einblick darin, welche neue Möglichkeiten Quantencomputer etwa in der Materialforschung eröffnen und verraten, warum das mit heutigen ExscaleHPCs und leistungsstarken GPU-gestützten Rechner nicht möglich ist (Das Stichwort hierfür sind quanten-physikalische Experimente, so viel sei an dieser Stelle schon verraten).

Vom Programmierer zum Quantenmechaniker

Mit den neuen Rechnern kommen aber auch neue Herausforderungen auf die IT-Teams und ihre SkillsSkills zu. Ob der klassische Programmierer mit Java-, Python- oder C++-Kenntnissen künftig ausgedient hat, ist ein weiteres Thema der Folge. Und die Experten gehen der Frage nach, ob wir künftig anstelle von Programmierern in der IT Quantenmechaniker benötigen?

Doch wo steht Deutschland heute im internationalen Vergleich bei diesem Thema? Dazu, warum die Quantensouveränität für den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa so wichtig ist, haben unsere Podcast-Gäste eine dedizierte Meinung.

Produkte auf Quantenbasis

Das Rechnen mit Quanten ist aber nur eine Seite der Medaille, die andere sind Quanten-basierte Produkte. Hören Sie wie schon bald Quantensensoren unseren Alltag oder etwa die Medizin verändern könnten.

Haben wir also noch zehn Jahre oder mehr Zeit, um uns auf die Quantenrevolution vorzubereiten? Die Meinung der beiden Bosch-Forscher dazu erfahren Sie im Podcast. Aber hören Sie selbst …