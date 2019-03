Wintergärten, Fassadenlösungen, Glas-Faltwände, Schiebetüren - um diese und andere Geschäftsfelder kümmert sich Solarlux aus Melle. Das Unternehmen hat sich im Rahmen eines Digitalisierungsprojekts das Ziel gesetzt, die Kundenbindung nicht nur durch gute Produkte, sondern zusätzlich auch durch geeignete Software zu verbessern. Das Ergebnis ist die Web-Plattform mySolarlux, die als zentrale Anlaufstelle für Händler und zertifizierte Fachbetriebe dient.

Die Intranet-/Extranet-Lösung my­Solarlux stellt Mitarbeitern und Kunden Informationen, Dokumente und mandantenfähige Applikationen zur Verfügung. Dadurch lassen sich Prozesse zwischen Solarlux und den Kunden (Händlern) einfach, schnell und effizient abwickeln.

Gleichzeitig ermöglichen die Portal­inhalte Solarlux-Partnern, ihre eigenen Prozesse zu verbessern. So erfordert etwa die Berechnung der Wärmeübergangswerte (Uw-Wert) von Glas-Faltwänden und Schiebesystemen mit einer neuen Web-App erheblich geringeren Aufwand.

Zusätzlich finden sich bei mySolarlux bereits in der ersten Ausbaustufe jede Mengte nützliche Hilfsmittel wie etwa ein "Schneelast-Rechner" für Dachbauten, eine App zum Anlegen von Service-Beispielen oder auch ein Montage- und ein Urlaubs­planer. Als weitere Ergänzungen hat Solarlux ein Content-Management-System eingeführt mit Dashboard, Auftragsstatus, Download-Center, Produkt- und Auftrags­informationen, SAP-Schnittstelle, Lead-Management, Preisfinder, Service-Appund Produktkonfigurator mit Web-Oberfläche. Die Web-Apps können mittels Rechte-Rollen-Konzept für Kunden freigeschaltet werden. Der Erfolg von mySolarlux stellte sich prompt ein: In den ersten drei Wochen nach dem Start des Portals ist die Zahl der Nutzer auf 3.623 gestiegen.

Die Reise in die digitale Zukunft soll nun mit hoher Dynamik fortgesetzt werden. Derzeit lotet das Unternehmen aus, wie es Anwendungen rund um das Internet of ThingsInternet of Things (IoT) für sich und die Kunden nutzbar machen könnte. Denkbar ist etwa, dass in Zukunft bewegliche Teile einer Fassade in der Lage sein werden, eigenständig einen Serviceruf zu erzeugen, wenn sie Wartungsbedarf im Rahmen von Predictive Maintenance an sich selbst erkennen.