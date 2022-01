Entdecken Sie die wesentlichen Bausteine eines fortlaufenden Plans, in dem Cloud-Investitionen und -Bereitstellungen mit Geschäftszielen in Einklang gebracht werden. Erfahren Sie, wie Sie einen Blueprint erstellen können, der Ihnen als Entscheidungsgrundlage bei den Fragen dienen kann, welche Cloud-Serviceanbieter für Sie am besten geeignet sind und ob es für Sie an der Zeit ist, Ihre Anbieterbeziehungen neu zu bewerten.

In diesem Video werden Ihnen ebenfalls weitere Faktoren aufgezeigt, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie eine Multi-Cloud-Strategie entwickeln. In diesem Video erfahren CIOs alles über Governance, Sicherheit, Kosten und Anwendungsportabilität und sind so bestens gerüstet für die Entwicklung sich kontinuierlich verändernder Cloud-Strategien, die sich an dynamische geschäftliche Anforderungen anpassen. Erfahren Sie in unserem Video, was die Kernkomponenten einer zukunftssicheren Cloud-Strategie sind und lassen Sie sich von Dell ExpertInnen zeigen, wie Sie eine solche Strategie umsetzen können.

