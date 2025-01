Praktisch alle Prognosen gehen davon aus, dass die weltweiten Technologieausgaben weiter steigen werden. Die meisten Betriebe investieren in Cloud-Services, die Cybersicherheit hat in vielen Branchen oberste Priorität, und fast jedes Unternehmen scheint bereit zu sein, in irgendeiner Form künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz (KI) einzusetzen. Dies lässt vermuten, dass Unternehmen großes Vertrauen in ihre CIOs setzen - als echte strategische Führungskräfte, die im Top-Management gehört werden.

Rekrutierungsaktivitäten nehmen zu

Ein typisches Beispiel ist Thomas Licciardello, CIO und Berater bei Northeast CIO's. Nachdem er selbst mehrere CIO-Positionen innehatte, ist der Manager nun in beratender Funktion tätig. Er unterstützt andere Unternehmen dabei, ihre IT-Spitzenkräfte zu entwickeln.

Natürlich bekommt er auch selbst eine ganze Reihe von Stellenangeboten. "So scheint die Nachfrage nach CIOs tendenziell zu steigen", berichtet Licciardello in Bezug auf den nordamerikanischen Markt. Er habe im vergangenen Monat mehr Anrufe von Headhuntern erhalten als in den sechs Monaten davor.

Durch seine Erfahrungen in der Branche entwickelte Licciardello einige klare Vorstellungen davon, was Unternehmen von einem CIO erwarten. "Es geht um Einfühlungsvermögen, emotionale Intelligenz, Verantwortungsbewusstsein, Kooperation, Visionen und Stabilität", betont der CIO-Experte. Schließlich suche das Top-Management nicht nur nach einem Unterstützer, der den Betrieb am Laufen hält.

"Sie wollen jemanden, der die Technologie effektiv betreibt, aber auch ein Treiber und ein Sparringspartner ist," so der Berater. Eine Person, die beides kann - eine solide Grundlage für den Betrieb schaffen und gleichzeitig die Zukunft im Blick behalten, um das Unternehmen aufzubauen und zu verändern. "Das erfordert Ausgewogenheit, Verständnis und Partnerschaft auf allen Ebenen."

CIO-Schlüsselqualifikationen

Angesichts der Herausforderungen müssen CIOs dicke Bretter bohren können. Laut Doug Wald, Vice President of RecruitingRecruiting beim Personalvermittler North America Executive Alliance, stehen KI und disruptive Technologien, Cybersecurity-Effizienz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, DatenschutzDatenschutz, Kostenmaßnahmen, der Kampf um Talente, die Skalierung der Infrastruktur sowie Transformations- und Integrationsvorhaben oben auf der Agenda.