Die von der Reisebranche gern als "schönsten Wochen des Jahres" titulierten Urlaubswochen gestalten CIOs und andere Top-Entscheider sehr unterschiedlich. Eine Kurzumfrage des CIO-Magazins - ohne Anspruch auf Repräsentativität oder Vollständigkeit - bringt ans Tageslicht, dass zum Beispiel Norbert Günther, CIO von Hettich, in seiner freien Zeit anderen Menschen das Segeln beibringt. Burkhard Fertig, CIO von Suffel, versteht dagegen im Urlaub plötzlich nichts mehr von IT, sonst ist die Erholung in seiner Wandergruppe vermutlich dahin.

So verschieden die Vorlieben sind, bestimmte Stichworte fallen doch immer wieder. So wünschen sich viele CIOs Zeit für die Familie und auch Zeit für sich selbst. Erholung finden sie ganz klassisch am Strand, in den Bergen - und beim Sport. Tennis und Wandern, Reiten und Tauchen zählen die Befragten auf. "Die besten Dinge passieren alleweil noch analog", behauptet der bayerische Kabarettist Georg Ringsgwandl, und das scheint zu stimmen. Jedenfalls im Urlaub.

Glaubt man dem Portal Booking.com, zieht es deutsche Urlauber - unabhängig von ihrem Beruf - in diesem Jahr in die ganze Welt. Das beliebteste Ziel ist demnach Meran (Italien), wo ja auch Flixbus-CIO Daniel Kraus hin will. Es folgen St. Petersburg (Russland), Sydney (Australien) sowie Ubud in Bali und das isländische Reykjavik.