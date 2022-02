Wenn es nicht läuft, dann läuft es einfach nicht. Fußballfans kennen das aus leidvoller Erfahrung bei ihrem Verein, aber es ist auch aus eigener Anschauung bekannt: Erst geht der Toaster kaputt, dann der Kühlschrank, und bei der Fahrt zum Elektrofachmarkt bleibt auch noch das Auto stehen.

Beim aktuell viel diskutierten Halbleiter-Lieferengpass ist das im Grunde nicht anders. Eins kommt zum anderen, und am Ende geht gar nichts mehr: Autobauer müssen die Produktion drosseln oder Kurzarbeit anmelden, Notebooks und PCs werden teurer, und Firmen haben enorme Schwierigkeiten, für ihre dringenden Projekte Server, Netzwerk- und Storage-Produkte zu beschaffen.

Hintergründe des Chipmangels

Der Mangel an Halbleiterprodukten ist nicht auf Deutschland beschränkt, sondern ein weltweites Problem. Deutlich macht das ein aktueller Bericht des US-Wirtschaftsministeriums. Demnach sank der durchschnittliche Lagerbestand in den vergangenen drei Jahren von 40 auf weniger als 5 Tage.

Woran liegt's? Die Ursachen sind vielfältig. Zum Beispiel ist die Automobilbranche teilweise selbst schuld: Zu Beginn der Corona-Pandemie fuhr sie Produktion und Bestellungen bei den Chip-Lieferanten stark zurück. Die sahen sich daraufhin nach anderen Abnehmern um - und fanden sie etwa in Herstellern von Unterhaltungselektronik, die im Zuge der Pandemie Absatzrekorde verzeichneten. Als die Nachfrage im Automobilsektor schneller als erwartet wieder anzog, ließ sich die Produktion nicht gleichermaßen schnell wieder umstellen. Hinzu kommt, dass das Just-in-time-Prinzip zur Optimierung der Lagerhaltung - lange Jahre Favorit der Automobilindustrie, aber auch von anderen Branchen - mit den langfristigen Planungsanforderungen der Chip-Produzenten kollidiert.

Keine schnelle Besserung in Sicht

Generell werden durch eine stärkere Durchdringung aller Branchen mit IT-Technologie immer mehr Halbleiter, Chips und Prozessoren benötigt: Stichwort Digitalisierung. In vielen neuen Produkten sind Steuerungs-, Mess- und Regeleinheiten enthalten, ohne die es aber auch gar nicht mehr geht. Das Ergebnis: Dem Beratungsunternehmen Goldman Sachs zufolge, hatten 169 Branchen 2021 unter dem anhaltenden Chipmangel zu leiden.

Und "wenn man kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu" - um einen bekannten Fußballer zu zitieren. So fiel im Frühjahr 2021 in Texas durch heftige Schneestürme die Stromversorgung aus, mehrere Halbleiterfabriken konnten nicht mehr kontrolliert heruntergefahren werden, was unter anderem Produktionsanlagen beschädigte. Kurz darauf brannte es in einer große Chipfabrik in Japan.

Ebenfalls zur Verknappung beigetragen haben die US-Sanktionen gegen chinesische Unternehmen - die als Reaktion zunächst noch so viele Chips und Herstellungsanlagen kauften, wie sie konnten. Parallel sorgten die bekannten Probleme und Verzögerungen in den weltweiten Lieferketten natürlich auch dafür, dass auch CPUs unzuverlässiger geliefert wurden als früher.

Ohne ins Detail zu gehen, muss auch die Rolle knapper Vorprodukte erwähnt werden: So fehlte es etwa an einer vergleichsweise günstigen Folie, mit der Trägerplatten für Chips beschichtet sind, und die weltweit von nur einem Hersteller kommt.

Abhilfe zu schaffen wurde zwar von Industrielobbyisten und Politikern häufig und lautstark gefordert, ist aber auf die Schnelle nicht so einfach. Chipproduktion ist ein hochkomplexer Prozess, der spezialisierte Maschinen und qualifizierte Mitarbeiter verlangt. Um eine bestehende Anlage auszubauen, rechnen Produzenten daher mit 18 bis 24 Monaten, für den Neubau einer Fabrik planen sie sogar mit 4 Jahren.

Digitalisierung trotz Chipkrise vorantreiben

Als die großen Autobauer oder die bekannten Hersteller von Spielekonsolen vom Chipmangel betroffen waren, wurde breit darüber berichtet und über die Auswirkungen diskutiert. Die Mehrzahl der kleinen und mittelständischen Unternehmen kämpft dagegen von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet im Stillen mit den Problemen. Das macht es für IT-Entscheider und Einkäufer dieser Unternehmen nicht leichter. Im Gegenteil: Sie können nicht darauf hoffen, dass sich Politiker bei Lieferanten in Taiwan für sie stark machen, sondern müssen auf sich gestellt eigene Wege finden, um das Problem zu bewältigen.

Ein schneller, effektiver und finanziell auch einfacherer Weg ist es, die erforderlichen Rechen- und Speicherkapazitäten von Partnern zu beziehen. Angesichts des Chipmangels, der Hardware für Rechenzentren oder Serverräume teuer macht und lange Lieferzeiten mit sich bringt, sollten sich den Schritt auch Firmen überlegen, die bisher ganz auf Infrastruktur im eigenen Gebäude setzten. Denn viele berechtigte Bedenken bei internationalen Anbietern hinsichtlich Datenschutz, Rechtslage und Erreichbarkeit erübrigen sich bei IONOS Cloud als deutschem Anbieter.

Als Betreiber von zehn Rechenzentren mit über 90.000 physischen Servern hat IONOS Cloud zudem den Vorteil langjähriger Lieferantenbeziehungen. Als großer Abnehmer wird das Unternehmen auch in der Krise bevorzugt beliefert und kann seine Kapazitäten weiterhin bedarfsgerecht ausbauen. Somit ist IONOS der geeignete Puffer für IT-Kapazitäten, die Unternehmen kurzfristig benötigen, aber vielleicht auch langfristig nicht mehr missen wollen.

Damit ist jederzeit ein hoher Leistungsstandard gewährleistet. Das bestätigen auch unabhängige Marktforscher. Im Bericht "ISG Provider Lens: Public Cloud - Services & Solutions 2021 " ist IONOS Cloud als "Leader" eingestuft, und bei den Cloud Spectator Benchmarks 2020 erreichte IONOS Cloud das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für CPU-Leistung und SSD Storage.

Zeit und Ressourcen sparen, Flexibilität gewinnen

Unternehmen stehen bei der Bewältigung der Pandemie-Folgen und der Umsetzung ihrer Digitalisierungspläne vor unterschiedlichen Aufgaben. Dazu gehören vor allem:

Umsetzung komplexer Software-Entwicklungsprojekte

IT-Ressourcen aufgrund schnell wachsender Ansprüche laufender Anwendungen kurzfristig erweitern

IT-Projekte nachhaltig auslagern, um Engpässen bei Hardware zu entgehen

Skalierbare Webdienste und Web-Apps für Mitarbeiter und Kunden bereitstellen

Bei all diesen Vorhaben können Unternehmen auf die flexibel verfügbaren und nutzungsbasiert abgerechneten Ressourcen von IONOS Cloud zurückgreifen. Zusätzlicher Vorteil: Je nach Umfang der genutzten Infrastruktur verringern sich Aufwand und Verantwortung für die eigene IT-Abteilung deutlich. Denn nicht nur Beschaffung und Implementierung, auch die laufende Pflege von Servern, Storage, Netzwerk, Betriebssystem und Software sowie die Erstellung von Back-ups, den Austausch von Festplatten oder die Abwehr von Cyberangriffen kann das Team von IONOS Cloud übernehmen.

Damit gewinnen IT-Abteilungen Zeit und Ressourcen, um die dringend erforderliche Digitalisierung der Unternehmen voranzutreiben. Chipmangel hin oder her - das Angebot von IONOS Cloud deckt die wichtigsten Bereiche der Enterprise-IT zuverlässig ab und ist so eine adäquate Erweiterung der internen IT. Sei es bei Rechenleistung (Compute Engine), bei virtualisierten Server-Umgebungen (IONOS Private Cloud powered by VMware), der Verwaltung von Container-Umgebungen (Managed Kubernetes), Storage und Back-up oder vorkonfigurierten, kostengünstigen virtuellen Servern auf Enterprise-Niveau für einfache Workloads oder als Entwicklungs- und Testumgebung (Cloud Cubes): Mit dem Angebot für Database-as-a-Service (DBaaS) unterstützt IONOS Cloud Unternehmen bei Konfiguration, Inbetriebnahme und Erweiterung individuell konfigurierter Datenbanken.

Wie IONOS Cloud auch Ihrem Unternehmen helfen kann, trotz Chipmangel erfolgreich zu sein.

Betrachten Sie die aktuelle Chipkrise als Chance, ihre IT neu auszurichten und mit einem starken, deutschen Partner erfolgreich den Weg in die Cloud zu gehen.