Und so nutzen Sie die neue KI-Funktion: Rufen Sie die App Fotoanzeige auf und klicken Sie in der Übersicht doppelt ein Bild Ihrer Wahl an, um dieses auf die Arbeitsfläche zu holen. Klicken Sie nun oben in der Symbolleiste auf das Icon "Bild bearbeiten", es ist das erste von links.

Wechseln Sie im nächsten Fenster zu der Registerkarte "Löschen" (zweite von rechts). Sobald Sie jetzt per Maus über das Bild fahren, verwandelt sich der Zeiger in einen sich drehenden Kreis.

Drücken Sie die linke Maustaste und fahren Sie über den Bereich oder das Objekt, den oder das Sie entfernen möchten. Sobald Sie die Maustaste loslassen, beginnt die Bearbeitung und füllt in wenigen Sekunden den markierten Bereich passend auf.

Tipp: Die besten Ergebnisse gibt es bei Motiven mit einfarbigem Hintergrund. Bei detailreichen Hintergründen neigt das Programm zur Unschärfe. (PC-Welt)