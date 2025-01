Was die großen US-Hyperscaler für die westliche Welt in Sachen KIKI sind, ist in Asien die Alibaba Cloud. Auf ihrer Basis entstehen zahlreiche neue KI-Anwendungen.

Dabei reicht die Bandbreite von LLMs (Large Language Models) bis hin zu KI-gestützten Bildtechnologien, die Unternehmen helfen, kundenorientierter zu arbeiten. Wir stellen fünf Beispiele vor:

Beauty-Beratung per KI

Drunk Elephant, eine bekannte Hautpflegemarke, hat das Foundation-Modell Qwen-max von Alibaba Cloud in seinen Chatbot DRUNKGPT integriert, um personalisierte Hautpflegeempfehlungen zu bieten. Der KI-gesteuerte Assistent wird mit einer Wissensdatenbank zur Hautpflege trainiert, um maßgeschneiderte Ratschläge zu geben.

Dazu nutzt DRUNKGPT Technologien wie Supervised Fine-Tuning (SFT) und Retrieval Augmented Generation (RAG). Auf diese Weise will man auf dem chinesischen Markt die Antworten auf Kundenanfragen optimieren und relevanter gestalten.

KI-Ernährungsberater

Ebenfalls auf Qwen-LLM in Verbindung mit RAG-Technologie setzt Haleon China. Das Unternehmen entwickelte einen spezialisierten KI-Ernährungsassistenten namens iNutrition. Diese Lösung bietet den chinesischen Verbrauchern personalisierte, auf ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmte Ernährungstipps.

Durch die Integration von Qwen mit Haleons interner Wissensdatenbank soll iNutrition präzise und maßgeschneiderte Ratschläge zur Ernährung und Gesundheit liefern können. Damit soll sichergestellt werden, dass die Beratung den individuellen Bedürfnissen der Verbraucher entspricht.

Fotografie 2.0

Pictureworks in Malaysia, ein führender Anbieter von Fotolösungen, verwendet KI, um die Flexibilität und Qualität von hochauflösenden Aufnahmen zu verbessern. Die digitalen Bildgebungslösungen des Unternehmens werden unter anderem in Themenparks, und Tourismusattraktionen eingesetzt, um das Besuchererlebnis durch persönliche Fotos zu verbessern.

Dies wurde bislang an sieben führenden Touristenattraktionen in Asien umgesetzt. In einem Freizeitpark in Hongkong wurden bereits über 150.000 Fotos mit KI-Unterstützung geschossen. Durch die Verwendung von KI kann Pictureworks auf traditionelle Setups wie Green Screens verzichten.

Reiseanbieter senkt Kosten um 45 Prozent

Ein anderes Anwendungsbeispiel ist das 2019 gegründete Startup Atlas aus Singapur. Das Unternehmen offeriert B2B-Services für rund 50 globale Reiseanbieter und 150 Billigfluggesellschaften.

Um einen 24/7-Kundensupport bieten zu können, hat das Unternehmen einen KI-gestützten Chatbot implementiert. Dieser beantwortet Anfragen zu Buchungsprozessen und Zahlungsoptionen. Durch Verwendung des Chatbots konnte Atlas seine Betriebskosten um 45 Prozent senken.

Japanisches Startup setzt KI-Infrastruktur ein

In Japan hat das Startup Lightblue, eine Initiative der Universität Tokio, die Qwen-Modelle von Alibaba Cloud genutzt, um japanische Sprachmodelle zu entwickeln. Diese LLMs verbessern die Genauigkeit der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) und sind speziell auf die Bedürfnisse der japanischen Sprache abgestimmt. Ferner nutzt das Startup KI zur Bildanalyse.