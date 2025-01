Auf die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten legt Coca-Cola Europacific Partners DeutschlandCoca-Cola Europacific Partners Deutschland großen Wert. So setzt der Getränkehersteller am Standort Mannheim bei Schulungen auf Augmented RealityAugmented Reality (AR), neben Seminaren vor Ort und Online-Kurse.

Der Nachteil dieser Formate: Sie sind aufwändig in der Planung und bieten eine begrenzte Flexibilität. So ist es für Nutzer kaum möglich, sich in einer Arbeitspause mit den Funktionen einer Abfüllanlage vertraut zu machen.

Lösung: Virtuelle Trainings

Deshalb stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Coca-Cola Mannheim nun die Angebote des Virtual Training Center (VTC) von KHS zur Verfügung. Die KHS Gruppe stellt Abfüll- und Verpackungsanlagen in den Bereichen Getränke und flüssige Lebensmittel her. Das Unternehmen hat sein Trainingsprogramm auf dem KHS Campus gebündelt.

Das VTC setzt auf eine hohe Flexibilität. So haben die Fachleute von Coca-Cola die Möglichkeit, sich selbst in kurzen Pausen mit den Funktionen einer Anlage vertraut zu machen. Das ist wichtig, weil oft die nötige Zeit fehlt, die Mitarbeitenden persönlich und umfassend in alle Details einzuführen.

Avatare und "Learning Nuggets"

"Flexibilität ist eine absolute Notwendigkeit", sagt Markus Straßer, Instandhaltungsleiter am Standort Mannheim von Coca-Cola. "Wenn sich die neueren Kolleginnen und Kollegen mittels eines spielerischen Lernansatzes, der dazu noch Spaß macht, selbst mit den Funktionen vertraut machen, dann haben wir eine tolle Grundlage, von der wir dann auf die bekannten Lernformate weitergehen können."

Mithilfe von Avataren können die Nutzer einzelne Maschinen oder komplette Getränkelinien erkunden und Lernpunkte an einem digitalen Zwilling ansteuern. Das VTC stellt zu diesem Zweck interaktive "Learning Nuggets" bereit, also kleine und überschaubare Lerneinheiten. Wer sie erfolgreich absolviert, erhält kleine virtuelle Belohnungen und kann seinen Lernfortschritt selbst nachverfolgen.

Weitere Module in Planung

Für KHS ist die Lernform nur der Anfang, erläutert Marco Palme, Leiter des KHS-Trainingszentrums Süd und Projektleiter VTC: "Da zur Nutzung keine weitere Hardware neben einem ganz normalen Office-PC benötigt wird, können wir in kürzester Zeit überall auf der Welt das VTC ausspielen."

In den kommenden Monaten will KHS das VTC erweitern. "Wir integrieren neben Deutsch und Englisch nicht nur weitere Sprachen, sondern auch alle weiteren Maschinen der KHS Gruppe für alle gängigen Behältertypen", erläutert Palme.

