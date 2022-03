Die Multicloud ist die Steigerung von Cloud Computing: Unternehmen betreiben ihre Software dort, wo der Service am besten mit ihren Anforderungen übereinstimmt. Eine Multicloud-Umgebung kombiniert dabei die Vorteile unterschiedlicher Plattformen und Anbieter. Sie hilft Unternehmen, das Beste aus verschiedenen Infrastrukturen zu nutzen. Gleichzeitig lassen sich mit dem gezielten Einsatz der jeweils passenden Lösungen die Performance erhöhen und Kosten sparen.

Daten vor Cyberangriffen und Wirtschaftsspionage schützen

Für Unternehmen ist neben der Flexibilität und Skalierung besonders der Schutz von Geschäftsgeheimnissen und personenbezogenen Daten in der Cloud wichtig. Dabei geht es oft nicht mehr um Anwendungen - wo und in welcher Cloud sie betrieben werden, ist für viele Unternehmen zweitrangig. Denn sie denken heute nicht mehr in Workloads, sondern in Data Sets. Sie wollen die von ihnen gewünschten Anwendungen nutzen, sich aber jederzeit sicher sein, dass die Daten vor Cyberangriffen und Wirtschaftsspionage geschützt sind. Dies erfordert jedoch häufig die Speicherung der Daten bei einem deutschen Cloud-Anbieter. Ausländische Anbieter sind in vielen Fällen nicht DSGVO-konform.

Doch das ist nicht alles. Die gesetzlichen Richtlinien durch die EU-DSGVO und das IT-Sicherheitsgesetz erfordern besondere Vorkehrungen, vor allem für KRITIS-Branchen wie Energiewirtschaft oder Finanz- und Versicherungswesen. Zudem müssen Unternehmen den Datenschutzbehörden jederzeit nachweisen können, dass sie die Regeln der DSGVO befolgen. Compliance ist vor allem für den Mittelstand mit einem Aufwand verbunden, der angesichts der Komplexität von IT-Infrastrukturen kaum noch leistbar ist. Deshalb ist die beste Wahl ein Managed Service, der die gewünschte Leistung auf Vertragsbasis erfüllt. Dies gilt auch für die Cloud, die eine Modernisierung der IT-Infrastruktur für Unternehmen bewirkt.

Datenhaltung in einer DSGVO-konformen Cloud-Umgebung

Wer seine Daten auf mehrere Cloud Services verteilt und unterschiedliche Einsatzzwecke für die einzelnen Plattformen hat, muss einen recht hohen administrativen Aufwand betreiben - es sei denn, er nutzt einen Managed Service Provider. Dieser kümmert sich nicht nur um die Bereitstellung neuer Multicloud-Infrastrukturen, sondern auch um den fortlaufenden Betrieb. Plusserver besitzt Partnerzertifizierungen der wichtigsten Hyperscaler und kann deshalb deutsche Unternehmen auch bei diesen Anbietern unterstützen.

Dank der großen Erfahrung in der Administration von Multicloud-Infrastrukturen profitieren die Unternehmen von den Vorteilen der Hyperscaler-Services. Gleichzeitig müssen sie sich aber nicht um die komplexe Verwaltung der Cloud-Dienste kümmern. Der einzigartige Multicloud-Tarif plus.one eliminiert technische und vertragliche Hürden und ebnet den Weg in eine Multicloud-Umgebung mit freier Wahl der jeweils besten Cloud-Plattform und -Komponenten.

Für die verteilten Daten in der Multicloud bietet plusserver ein holistisches Security-Konzept. Für jedes Business-Szenario wird die passende Cloud-Infrastruktur mit sicherer Datenhaltung und einer DSGVO-konformen Cloud-Umgebung bereitgestellt. Möglich wird das durch vier moderne Rechenzentren an den Standorten Düsseldorf, Hamburg und Köln. Die dort betriebenen Cloud Services besitzen die C5-Zertifizierung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die fünf C stehen für Cloud, Computing, Compliance, Controls und Catalog. Die Erfüllung des BSI-Kriterienkatalogs und die Zertifizierung beweisen, dass ein Provider wirksame Schutzmechanismen besitzt und Cyberangriffe bei der Nutzung seiner Cloud Services abwehren kann. Dies ist für das Auslagern von Diensten in die Cloud eine wesentliche Voraussetzung.

Systemhaus Bechtle vertraut plusserver bei der Datensouveränität

Plusserver stellt den Infrastrukturservice pluscloud v auf VMware-Basis und pluscloud open auf einer OpenStack-Plattform bereit. Diese basiert vollständig auf dem Sovereign Cloud Stack (SCS), dessen Spezifikationen im Rahmen des europäischen Projekts Gaia-X festgelegt wurden. Plusserver hat dadurch das Vertrauen von wichtigen Systempartnern:

Eine Zusammenarbeit mit Bechtle bietet Kunden des Systemhauses mit besonders hohen Anforderungen an Datenschutz sowie Datensouveränität Zugriff auf sichere Cloud-Lösungen. Die pluscloud wird das Angebot von Bechtle gerade im Hinblick auf die steigenden Anforderungen des öffentlichen Sektors abrunden. In einer strategischen Technologiepartnerschaft mit der Open-Source-basierten Plattform ownCloud entwickelt plusserver zudem ein skalierbares Komplettpaket, das Content, Collaboration, Office, Chat, Video und Identity Management abdeckt. Mit diesem As-a-Service-Angebot nutzen Unternehmen und die öffentliche Hand alle Vorteile effizienter Teamarbeit in der eigenen Cloud, ersparen sich aber gleichzeitig den Administrationsaufwand und sichern sich die vollständige digitale Souveränität.