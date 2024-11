Sustainability OF Technology: Dieser Ansatz zielt darauf ab, den ökologischen Fußabdruck der Technologie selbst zu reduzieren. TUI strebt an, die IT-Infrastruktur, Rechenzentren und KI-Systeme so energieeffizient wie möglich zu gestalten. Dazu gehört der Übergang zu erneuerbaren Energiequellen für die Rechenzentren ebenso wie Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in die IT-Hardware zu integrieren.