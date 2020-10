Aperam will mit einer neuen zentralen Datenplattform effizienter werden und Kosten senken. Der luxemburgische Stahlproduzent setzt auf Big DataBig Data, um die Qualität des Stahls zu verbessern und die Wartung der Maschinen sowie die Prozesse in der Lieferkette zu optimieren. Technologischer Partner des noch laufenden Projektes mit dem Namen TOBIAS (Tool development for Big Data AnalyticsAnalytics in the steel industry) ist Cluster Reply aus Gütersloh.

Stefan Mindermann, Global Head of IT Architecture und Chief Information Security Officer (CISO) bei Aperam, hat die Anforderungen an die neue Plattform über einen Fragebogen an die Stakeholder ermittelt. Vier Antworten kristallisierten sich heraus: Sie soll mittels Echtzeit-Daten Anomalien erkennen, über Sensoren Fehlerursachen analysieren, zur Prozessverbesserung prädiktive Daten verarbeiten sowie einen Datenkatalog designen, um bestehendes Wissen zu nutzen und neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Übergreifender Einsatz geplant

Zum Projektteam gehören drei Mitarbeiter von Cluster Reply und zwei bis drei von Aperam. Sie haben bisher rund 240 Tage dafür aufgewendet. Als weitere Dienstleister zieht der Stahlproduzent Databricks und DexMach aus Belgien hinzu. Aperam setzt die neu entstehende Lösung derzeit im belgischen Genk ein, plant jedoch, sie an allen europäischen und südamerikanischen Standorten zu nutzen. Aktuell arbeiten etwa zehn Anwender mit der Plattform. Künftig sollen es mehr als hundert sein, darunter Reliabilty Engineers, Process/Qualitiy Engineers und Shopfloor Operators sowie Data Scientisten.

Aperam, 2011 aus der Abspaltung von ArcelorMittal entstanden, zählt zu den größten Edelstahlproduzenten der Welt. Das Unternehmen mit Hauptsitz Luxemburg ist in mehr als 40 Ländern vertreten, das deutsche Head Office befindet sich in Haan.

Aperam | Datenplattform

Branche: Edelstahl

Use Case: Kostensenken durch Prozessoptimierung und Predictive Maintenance

Projekt: TOBIAS (TOol development for BIg data Analytics in the Steel industry)

Projektteam: drei Mitarbeiter von Cluster Reply, zwei bis drei von Aperam

Partner: Cluster Reply, Databricks, DexMach

Aufwand: bisher etwa 240 Tage

Anwender: bisher zehn, geplant rund 100

Einsatzort: bisher Genk, geplant Europa und Südamerika