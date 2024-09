"Durch Technologie Mehrwert schaffen und dabei ein Team aufbauen, das sich durch Erfolge motiviert und gemeinsam an den Lösungen der Zukunft arbeitet," umschreibt Stefan DomschStefan Domsch seine Management-Philosophie. Sie begleitet den Manager seit 1. Juli 2024 auch beim Labordienstleister SynlabSynlab in seiner neuen Rolle als Group CIO. Er folgt auf Henrik AndreasenHenrik Andreasen.

Wie der Manager gegenüber der CIO-Redaktion verrät, freue er sich darauf, gemeinsam mit seinem Team bei Synlab IT-Systeme und -Lösungen zu schaffen, die mit sicheren und innovativen digitalen Produkten einen Mehrwert für das Unternehmen und dessen Kunden generieren. Dabei reize ihn sowohl die internationale Ausrichtung seines neuen Arbeitgebers als auch die Medizin als Tätigkeitsfeld.

In den Aufgabenbereich von Domsch fallen bei Synlab Cybersecurity, Digitalisierung und natürlich auch das Hype-Thema künstliche Intelligenz (KI). Daneben soll er die Systemlandschaft integrieren und harmonisieren - sowie SAP als "ERP-Backbone" ausrollen. Die Kunden sollen bei den beiden Projekten "Digital Customer Journey" und "Customer Facing IT Solutions" im Fokus stehen.

"Die IT hat in diesem Unternehmen einen sehr hohen Stellenwert," konstatiert Domsch. Das spiegle sich etwa darin wider, dass der Group CIO direkt an den Group CEO Mathieu Floreani berichte und Mitglied des obersten Führungsgremiums sei.

"Stefans umfangreiche Erfahrung in verschiedenen Branchen macht ihn zu einer wertvollen Verstärkung für das Synlab-Team," kommentiert die Geschäftsleitung die Ernennung von Domsch und ergänzt: "In seiner neuen Rolle als CIO bei Synlab wird Stefan unsere IT-Strategie weiter umsetzen und vorantreiben. Ziel ist es, Innovation und Produktivität durch Harmonisierung, Skalierung und Weiterentwicklung unserer digitalen und technischen Fähigkeiten bei Synlab weiter zu stärken."

Zuletzt war Domsch Group CIO beim TÜV Süd. Seit 2016 bauten er und sein Team dort die IT zu einer globalen IT-Organisation um, welche die Digitalisierung in den Geschäftsbereichen umsetzte. Die Schnittstelle zwischen Business, fachlicher und dezentraler sowie zentraler IT wurde optimiert und ein globales Migrationsprojekt von SAP R/3 nach S/4 gestartet. Auch die Cybersecurity Roadmap gestaltete das Team um Domsch bei TÜV Süd neu und etablierte innovative Technologien und Prozesse. Zuvor hatte Domsch diverse leitende Positionen bei BMW sowie den Beratungshäusern Accenture und ERNI inne.

Synlab, mit Hauptsitz in München, bietet humanmedizinische Labordienstleistungen an. Im Jahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen 2,64 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte mehr als 27.000 Mitarbeitende, etwa 700 davon sind in der IT tätig. Nach eigenen Angaben führt das Unternehmen pro Jahr rund 600 Millionen Laboruntersuchungen in mehr als 30 Ländern durch.