Rund 15.000 Bauprojekte pro Jahr betreut der Baukonzern StrabagStrabag. Bis zum fertigen Bauwerk müssen zahlreiche Gewerke und Prozesse koordiniert werden. Keine einfache Aufgabe, berichtet Hajo Klingelhöfer, Head of BIM 5D bei Strabag. BIM steht "für Building Information Modelling", eine Methode für das modellbasierte Planen und Umsetzen von Bauvorhaben. Bei diesem Ansatz von Strabag werden alle relevanten Daten über den gesamten Lebenszyklus eines Projekts digital erfasst, kombiniert und vernetzt.

Durch die DigitalisierungDigitalisierung gelang es dem Konzern, Reibungsverluste zu minimieren: "Große Probleme verursachten früher unterschiedliche Versionen von Bauplänen, veraltete Informationen sowie die mangelhafte Abstimmung im Bauverlauf", sagt Klingelhöfer. "Griffen die Workflows nicht ineinander, führte das zu Verzögerungen und einem Chaos im Arbeitsablauf der beteiligten Gewerke." Die größten Herausforderungen waren zu komplexe Prozesse und Systeme, Silos und die mangelnde Zusammenarbeit wegen schlechter Kommunikation.

Dokumente in zentralem Cloud-Speicher

Um Prozesse zu beschleunigen und die Zusammenarbeit von Mitarbeitern und Lieferanten bei Projekten zu erleichtern, entschied sich Strabag für Dropbox. Die Cloud-Plattform dient jetzt dazu, Inhalte wie Fotos, Videos, Dokumente und DWG-Dateien (Format für Konstruktionsdaten) zu erstellen, zu aktualisieren, zu teilen und sicher zu speichern. Papierdokumente werden dadurch überflüssig.

"Mit Dropbox Transfer können wir beispielsweise remote auf die neueste Version eines Dokuments zugreifen und es sofort freigeben und aktualisieren. Wir haben jederzeit den Überblick, wer welche Informationen angesehen hat", erläutert Klingelhöfer. Dank der Freigabefunktionen könne außerdem sichergestellt werden, dass "die richtigen Personen zur richtigen Zeit Zugriff darauf haben". Weil dies mithilfe von Links erfolgt, müssen Partner von Strabag dazu keine eigenen Konten bei Dropbox einrichten.

Cloud als Schlüsseltechnologie

Das Fazit von Hajo Klingelhöfer: "Dropbox-Lösungen können die Baubranche dort unterstützen, wo sie es am dringendsten braucht: Als zentraler Ort, wo Expertise und Ergebnisse transparent gesammelt und geteilt werden, sodass komplizierte Silos aufgebrochen und komplexe Arbeitsabläufe vereinfacht werden."

Für Strabag ist der Einsatz der Collaboration-Plattform ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur umfassenden Digitalisierung aller Prozesse: "Alles, was nicht in der Cloud funktioniert oder keine offenen Schnittstellen hat, wird früher oder später in unserem Unternehmen keinen Platz mehr haben", unterstreicht Klingelhöfer.

