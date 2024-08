Sven Mißfeldt ist die Karriereleiter bei VTGVTG weiter hinaufgeklettert. Am 12. August hat der Manager die Position des Head of Information Technology und die Rolle des CIO von Petra Clemens übernommen. Clemens wechselt ab Oktober zur Volkswagen-Tochter Cariad. (Lesen Sie mehr dazu: Petra Clemens wird CIO von Cariad)

Mißfeldt stieg bereits 2002 als IT-Projektmanager bei dem Schienen-LogistikerSchienen-Logistiker ein. Davor war er in der IT-Beratung tätig. Bei VTG erarbeitete er sich innerhalb von 16 Jahren verschiedene IT-Führungspositionen - bis hin zum Head of IT Strategy & Governance des Unternehmens.

Seit Oktober 2022 fungierte Mißfeldt zudem als stellvertretender CIO und arbeitete eng mit Clemens und dem IT-Team zusammen. In dieser Funktion war der Diplom-Wirtschaftsinformatiker maßgeblich daran beteiligt, eine langfristige IT-Strategie und moderne IT-Organisation zu erarbeiten und zu implementieren. Des Weiteren verantwortet er seit Ende 2023 die Einführung von SAP S/4HANA bei VTG.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sven nicht nur einen äußerst erfahrenen IT-Manager für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen konnten, sondern dass wir durch die interne Nachbesetzung auch einen nahtlosen Übergang sicherstellen können," kommentiert die VTG-Geschäftsführung Mißfeldts Ernennung zum CIO. Bei ihm seien die entscheidenden IT-Themen für die Gesamttransformation des Unternehmens in bewährten Händen.

Die VTG GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist international in der Eisenbahn-Logistik und Waggonvermietung tätig. 2022 beschäftigte das Unternehmen zirka 2.100 Personen und erwirtschaftete 1,3 Milliarden Euro Umsatz.