Seit zehn Jahren besteht die FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft. Doch nicht nur die Fahrzeugtechnik und Taktik stellt Rennställe wie TAG Heuer Porsche vor Herausforderungen. Um die Rennwagen optimal einzustellen, müssen große Mengen von Informationen gesammelt, über Netzwerkverbindungen übermittelt und ausgewertet werden.

Die Analyse erfolgt bei PorschePorsche teilweise "remote" im Entwicklungszentrum in Stuttgart-Weissach. "Die Berechnungen müssen in einem sehr kurzen Zeitrahmen durchgeführt werden, und ein stabiles Netzwerk ist für dieses Ziel von entscheidender Bedeutung", erläutert Friedmann Kurz, Head of IT bei Porsche Motorsport.

Schnelle und sichere Netzwerkanbindung

Ein Problem: Die Vorschriften begrenzen die Internetverbindungen der Teams auf 50 MBit/s. Darüber laufen bei TAG Heuer Porsche viele Anwendungen, darunter die Übermittelung von Telemetriedaten bei Tests, die Datensynchronisierung zwischen dem lokalen NetApp-Server und der Cloud sowie Video-Sessions mit Remote-Renningenieuren.

Um den Engpass zu beseitigen, setzt der Rennstall ein Edge-SD-WAN-System der Reihe Cato Socket (Software-Defined WAN) von Cato Networks ein. Es leitet den Datenverkehr über einen der mehr als 80 Points of Presence (PoP) von Cato zum Backbone des Anbieters oder zum Internet.

Leichtes Gepäck

Auf den PoPs von Cato läuft die cloudbasierte Sicherheitsengine des Unternehmens. Sie kombiniert Funktionen wie Segmentierung, Anwendungs- und DatenschutzDatenschutz sowie Incident Response. Eine Anwendungsanalyse wiederum ermöglicht es TAG Heuer Porsche, Applikationen die optimale Bandbreite und Dienstgüte zur Verfügung zu stellen. Das wirkt sich positiv auf die User Experience aus.

Ein weiterer Vorteil: Mit dem Cato Socket und den Cloud-Ressourcen reist die IT des Rennstalls mit leichtem Gepäck. "In dieser Saison waren wir erstmals ohne Server-Rack unterwegs", so Friedemann Kurz. "Alles, was wir brauchten, ist in unsere Garagen-Wand eingebaut. Es ist superschlank."

IT-Sicherheit optimieren

Um den Schutz vor Cyberangriff zu erhöhen und SicherheitsrisikenSicherheitsrisiken zu minimieren, kommt die XDR-Plattform (Extended Detection and Response) von Cato Networks zum Einsatz. Sie basiert auf SASE (Secure Access Service Edge). Dieser Ansatz stellt parallel Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen bereit.

Die IT-Fachleute von Tag Heuer Porsche können mithilfe des XDR-Dashboards sicherheitsrelevante Ereignisse durchgängig nachvollziehen. "Ich bin erstaunt über den Mangel an Fehlalarmen. Ich habe nicht einen einzigen gesehen", fasst Michael Wokusch, Senior Product Manager Motorsport IT bei Porsche, zusammen.

TAG Heuer Porsche | SD-WAN

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: Flexible, sichere und schnelle NetzwerkverbindungNetzwerkverbindung im Rennsport

Lösung: SD-WAN-Plattform von Cato Networks auf Basis von SASE

Partner: Cato Networks