Mehr als 23.000 Artikel umfasst das Sortiment der 300 Tegut-Filialen in Deutschland. Das Unternehmen aus Fulda hat derzeit 7.700 Mitarbeiter, ist jedoch dabei, seine Präsenz auf dem deutschen Markt auszubauen. Besonderen Wert legt TegutTegut auf regionale Lebensmittel und Bio-Produkte. Der Anteil der Bio-Waren liegt bei über 30 Prozent.

Um ProzesseProzesse wie die Prognose und Disposition in den Filialen und Verteilzentren mit der Regalplanung und der Optimierung der Preisgestaltung zu verknüpfen, suchte der Lebensmittelhändler nach einer passenden Software. Die Lösung sollte zudem mit der Pricing-Plattform von Competera zusammenarbeiten, mit der Tegut seine Preisstrategie umsetzt.

Anforderung: "End-to-End"-Integration

Eine der Anforderungen von Tegut war, dass die neue Plattform jede Entscheidung im Planungsprozess automatisch "End-to-End" an die integrierten Systeme weitergeben sollte. Daher entschieden sich die Geschäftsverantwortlichen und IT-Fachleute des Lebensmittelhändlers für die Plattform von Relex. Die Implementierung der Plattform übernahm Wysupp. Der weltweit aktive Systemintegrator aus Portugal hat sich auf Supply-Chain-Lösungen spezialisiert.

Die Plattform nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz, um Abläufe beim Herstellen, Transport und Verkauf von Konsumgütern zu optimieren. Das schließt auch die Regal- und Flächenplanung ein. Zu diesem Zweck greift Relex auf eine Analytics-Toolbox zurück.

Ergänzung herkömmlicher Analyse-Verfahren

Die neuen Werkzeuge erweitern statistische Datenanalysen und regelbasierte Heuristiken um KI-gestützte Funktionen, etwa für die Absatzprognose. Solche Informationen sind erforderlich, um die Lieferkette und Disposition auf die Nachfrage abzustimmen. Das ist vor allem bei frischen Lebensmitteln mit einem kurzen Mindesthaltbarkeitsdatum wichtig.

Durch die KI-gesteuerte Disposition können sich Angestellte auf die Bearbeitung von Ausnahmefällen konzentrieren. Dabei sind die Berechnungen des Systems vollständig transparent; die Empfehlungen der Plattform lassen sich jederzeit nachvollziehen.

"Mit der Einbindung von künstlicher Intelligenz führen wir bewusst einen Paradigmenwechsel herbei, der uns im Einklang mit unserem Anspruch in die Zukunft führt, nachhaltig und verantwortungsvoll zu handeln", sagt Michael Egerer, Leiter Logistik und Supply Chain Management sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Tegut gute Lebensmittel GmbH & Co. KG. "Die Relex-Plattform entspricht exakt unseren Anforderungen an eine ganzheitlich gesteuerte Handelsplanung von morgen."

Tegut gute Lebensmittel | Supply-Chain-Optimierung

Branche: LebensmitteleinzelhandelLebensmitteleinzelhandel

Use Case: Prognosen für, Dispo, Regalplanung, Preisgestaltung

Lösung: KI-basierte Plattform von Relex

Partner: Relex Solutions; Wysupp (Implementierung)