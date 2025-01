Ein Jahr nach ihrem Aufstieg zum CIO verlässt Melanie Fichtner die Baywa Ende Februar 2025. Sie tue dies auf eigenen Wunsch und wolle sich beruflich neuen Aufgaben widmen, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.

Fichtners Nachfolge an der Spitze der Baywa-IT tritt Thomas Dibbern am 1. März 2025 an. Bis dahin führen beide die IT als Doppelspitze, denn Dibbern ist bereits seit vier Jahren im Unternehmen.

2021 stieg der Manager als Geschäftsführer der früheren Baywa-Tochter Farm Facts in den Konzern ein und verantwortete unter anderem den Verkauf der Next Farming-Software an den AGCO-Konzern. Anschließend war er Chief Digital Officer (CDO) der Baywa sowie Programmleiter für die Einführung eines neuen Warenwirtschaftssystems.

Kosten senken und Prozesse optimieren

In seiner neuen Rolle als CIO soll Dibbern die Ende 2024 beschlossene Transformation der Konzern-IT fokussieren. Zu der Aufgabe gehört unter anderem, Kosten zu reduzieren sowie Prozesse im operativen und organisatorischen Bereich zu optimieren.

Die Baywa AGBaywa AG hat ihren Hauptsitz in München und ist in den Geschäftsfeldern Energie, Agrar und Bau tätig. 2023 erwirtschaftete der KonzernKonzern 23,9 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte zirka 25.000 Menschen.