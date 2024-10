Thomas Wenninger hat die IT-Leitung beim österreichischen Lichttechnik-Spezialisten Zumtobel übernommen. Er löst Christoph HeissChristoph Heiss ab, der den Posten seit 2018 innehatte. Wenninger berichtet an Marcus FrantzMarcus Frantz, Executive Board Member und CDTO der Zumtobel Group AG.

"Am meisten freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Kollegen," sagt Wenninger gegenüber CIO.de, und fügt hinzu: "Gemeinsam werden wir als Corporate IT neue Plattformen für unsere internen und externen Kunden zur Verfügung stellen, die Mehrwert für alle schaffen."

Als wichtigste Aufgabe in seiner neuen Position nennt Wenninger, die digitale Transformation des Unternehmens zu unterstützen. Damit hat der Manager Erfahrung. Vor seinem Eintritt bei Zumtobel arbeitete er als COO für IT und Digitalisierung bei der Miba Group, die unter anderem Gleitlager und elektronische Bauteile produziert.

Dort leitete Wenninger den globalen IT-Betrieb, verantwortete Funktionen wie IT-Governance und Performance-Management und entwickelte IT-Methoden und -Prozesse weiter. Davor arbeitete an der Universität Salzburg in verschiedenen leitenden IT-Positionen, unter anderem als stellvertretender CIO und CISO.

"Meine Motivation für die neue Position liegt in meiner Leidenschaft, Teams zu stärken und nachhaltige Verbesserungen zu fördern," kommentiert Wenninger seine neue Aufgabe. Er sehe in dieser Rolle die Chance, seine Erfahrung in der IT-Führung, insbesondere in den Bereichen IT, Digitalisierung und Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, gezielt einzubringen. Er ergänzt: "Zudem möchte ich einen positiven Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens leisten, indem ich Strategien umsetze, die messbare Ergebnisse erzielen. Die Aussicht, ein Umfeld zu schaffen, in dem Teams ihr volles Potenzial entfalten können und wir als Corporate IT auch Plattformen zur Verfügung stellen können, die von unseren Kunden genutzt werden, inspiriert mich täglich."

Die Zumtobel Group hat ihren Hauptsitz im österreichischen Dornbirn. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt etwa 5.400 Personen, 200 davon arbeiten in der IT.