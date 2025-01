Wie funktionieren DatenstrategienDatenstrategien und brauchen Unternehmen so etwas überhaupt? Diese Frage beschäftigt heute viele Verantwortliche in den Unternehmen. Gleichzeitig stehen sie zunehmend unter Druck, wettbewerbsfähig und innovativ zu bleiben. Ein Schlüsselfaktor, dieses Ziels zu erreichen, ist die effektive Nutzung von Daten: Sie erlauben es, Effizienzreserven in Prozessen zu erkennen, Kunden besser zu verstehen, um Produkte und Dienstleistungen anzupassen oder gar neue Angebote zu entwickeln.

Besteht Konsens darüber, was man mit den Daten erreichen möchte, so lässt sich daraus eine Datenstrategie ableiten - also ein konkreter Handlungsrahmen, um Maßnahmen zu strukturieren und das übergeordnete Ziel, den "Nordstern", zu verfolgen. Aus vielen verschiedenen Einzelentscheidungen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen entsteht mit einer Datenstrategie ein kohärentes Bestreben, ein gemeinsames Ziel zu erreichen.

Im Beispiel betrachten wir ein Unternehmen, das das Ziel verfolgt, der führende Online-Optiker zu sein: Um Brillen erfolgreich online verkaufen zu können, muss das Unternehmen Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen, angefangen bei den Produktdaten von den Glas- und Rahmenproduzenten über Marketingdaten bis hin zu medizinischen Daten von Kunden oder Informationen über die Auslastung von Lagern und Fertigungskapazitäten.

Darüber hinaus muss der Online-Optiker eine erhebliche Menge an Fachwissen von Optikern in seinen Produktdaten kodieren. Dieses Fachwissen bestimmt beispielsweise die optimale Brillengröße, wobei Faktoren wie die Sehkraft des Kunden und die Geometrie der Gläser berücksichtigt werden. Durch die Kodierung dieses Wissens in den Produktdaten kann das Unternehmen sicherstellen, dass die Kunden die richtige Brille erhalten.

Auf Basis all dieser Daten können die verschiedenen am Prozess beteiligten Abteilungen - Beschaffung, Produktion und E-Commerce - nahtlos zusammenarbeiten, um ein hochwertiges Ergebnis zu liefern, die Materialeinsatzplanung zu optimieren und Prognosen für zukünftige Entwicklungen zu erstellen.

Keine Datenstrategie - kein Datenwert

Bei einer Datenstrategie geht es nicht nur darum, Daten zu verwalten, sondern darum, wie Geschäftswissen am besten in Daten gespeichert und durch sie verstanden werden kann. Begleitet wird eine Datenstrategie von einer geeigneten Organisationskultur, die Mechanismen für den Ausgleich der Bedürfnisse verschiedener Interessengruppen bereithält und dabei unter anderem die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch fördert.