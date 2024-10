Im Oktober 2024 hat Tobias LangeTobias Lange die Position des Global Head of Corporate IT (Group CIO) bei der FreudenbergFreudenberg & Co. KG (F&Co.) angetreten. Der Wirtschaftsinformatiker kam 2009 zu Freudenberg und war seit 2017 Vice President IT & Process Management der Geschäftsgruppe Freudenberg Flow Technologies (vormals EagleBurgmann). In seiner neuen Funktion berichtet er an den Freudenberg-CFO Thomas Herr.

Abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter für mehr Personalien, Praxisberichte und Hintergründe aus der CIO-Community.

Bei Freudenberg folgt er als Group CIO auf Harald BergerHarald Berger, der intern zu Freudenberg Fluid Technologies gewechselt ist. Dort übernimmt er die Verantwortung als Vice President IT, Digitalization & Process Management bei Freudenberg Flow Technologies (CDIO).

Tobias Lange seit 2009 bei Freudenberg

Tobias Lange trat im April 2009 als Director Application Consulting bei Freudenberg IT (heute Syntax) in China in die Freudenberg Gruppe ein. Im Jahr 2013 übernahm er die Rolle des Director Application Consulting bei Freudenberg IT in Weinheim bei Mannheim, bevor er im Oktober 2017 zum Vice President IT & Processes Management (CIO) bei Freudenberg Flow Technologies in Wolfratshausen bei München befördert wurde. Seit November 2021 arbeitete er in Houston, USA.

Als seine wichtigsten kommenden Aufgaben bei Freudenberg nannte er gegenüber CIO.de:

die Sicherstellung der gruppenweiten IT-Security;

die Transformation nach S/4 und SAP RISE;

die Cloudifizierung der Landschaft und Zusammenspiel mit den Cloud Providern;

AI;

sowie Synergien durch Gemeinsamkeiten innerhalb des Konzerns heben.

"Besonders freu ich mich auf die inhaltlichen Diskussionen mit allen Expertinnen und Experten von Freudenberg, um unsere digitale Transformation fortzusetzen", sagte Lange. "Ich möchte die Erfahrung aus der Führung und IT-Transformation einer Business Gruppe bei Freudenberg einsetzen für die Gestaltung der digitalen Zukunft der gesamten Freudenberg Gruppe." Und er weiß natürlich auch, dass das niemand allein schaffen kann: "Nur ein motiviertes und hoch performantes Team ist der Schlüssel zum Erfolg."

Beim Wettbewerb "CIO des Jahres" gewannen er mit seinem Team 2021 den ersten Preis in der Kategorie Mittelstand. (Lesen Sie dazu auch "Die konsequente IT-Transformation bei EagleBurgmann")

Harald Berger - CIO seit 2005

Im März 2002 wechselte Harald Berger (60) als Zentralbereichsleiter Prozesse und Systeme bei Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS) zur Freudenberg-Gruppe. Drei Jahre später stieg er 2005 zum CIO auf und übernahm 2009 zusätzlich die Funktion des Corporate Director Human Resources bei FHCS. Zuletzt berief ihn die Freudenberg Gruppe 2013 in die neu geschaffene Corporate Function IT bei F&Co. als Group Head of Corporate IT (Group CIO).

"Wir danken Herrn Dr. Berger für seinen großen Beitrag und sein außerordentliches Engagement für die Freudenberg Gruppe in den letzten 22 Jahren. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe bei Freudenberg Flow Technologies", gab das Unternehmen bekannt.

Sie haben Informationen zu Jobwechseln in der CIO-Community? Dann schreiben Sie uns via: info@cio.de.

Das 1849 gegründete Familienunternehmen Freudenberg & Co. KG mit Hauptsitz in Weinheim entwickelt und produziert in seinen zehn Geschäftsgruppen Dichtungen, schwingungstechnische Komponenten, Filter, Vliesstoffe, Produkte zur Oberflächenbehandlung, Trennmittel und Spezialschmierstoffe, medizintechnische sowie mechatronische Produkte. Im Jahre 2023 erwirtschaftete die Gruppe mit ihren über 50.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 12 Milliarden Euro.

Freudenberg Flow Technologies mit Hauptsitz in Wolfratshausen stellt industrielle Dichtungstechnik her. Das Unternehmen entstand Anfang 2024 aus der Zusammenlegung der beiden Geschäftsgruppen EagleBurgmann und Freudenberg Oil & Gas Technologies. Die Gruppe mit Tochtergesellschaften in 60 Ländern beschäftige im Jahr 2023 rund 6.400 Menschen und erwirtschaftete einen Umsatz von etwa einer Milliarde Euro.