Durchgängige DigitalisierungDigitalisierung von Produkt und Service, Produktion und Vertrieb sichert die künftige Wettbewerbsfähigkeit vieler produzierender Unternehmen in Deutschland. Die Rolle des CIOsRolle des CIOs wird sich erweitern. Produkte werden künftig über Betriebssysteme gesteuert und im Betrieb an die Cloud angebunden sowie mit Services angereichert. Der Verkauf von Produkten wandelt sich zu Leistungsversprechen, die diese Produkte im Betrieb erzeugen. Es geht um Ergebnisse der Produkte im Einsatz.

Das sichtbarste Beispiel für diese Transformation zeigt sich heute bereits in der AutomobilindustrieAutomobilindustrie. Tesla hat der gesamten Industrie gezeigt, dass über Software gesteuerte Produkte ganz neue Kundenerfahrungen zulassen. So wie sich das Kauf- und Fahrverhalten der Automobilkäufer verändert, werden sich auch in anderen Branchen die Erwartungen der Kunden wandeln. Eine fundamentale Entwicklung, die den CIO und das ganze Unternehmen fordert. Es gilt neue Architekturen und Lösungen zu schaffen, die IT und OT (Operational Techno­logy) verbinden, und es gilt neue Kompetenzen aufzubauen, um den digitalen Betrieb der Produkt- und Service-Kombinationen überall in der physischen Welt zu unterstützen.

Software First lautet die neue Maxime für das Engineering von Produkten und Service

Digitale Produkte werden aus dem Betrieb und dem Service heraus gedacht. Nicht mehr das Hardware Engineering steht an erster Stelle, sondern die Software- und Cloud-LösungenCloud-Lösungen, die einen längeren Lebenszyklus haben werden als die Hardware im Produkt selbst. Der Kulturbruch mit dem traditionellen Produktentwicklungsprozess könnte nicht dramatischer sein.

Diese und weitere spannende Wetten finden Sie im CIO-Jahrbuch 2022 CIO Jahrbuch 2022

Neue Prognosen zur Zukunft der IT

IDG Business Media GmbH 2022

jetzt bestellen

PDF-Download

Dem CIO kommt bei diesem Wandel eine ganz besondere Rolle zu. Er und sein Team müssen nicht nur neue Technologie-Fähigkeiten aufbauen, sondern auch das ganze Unternehmen auf eine Veränderungsreise mitnehmen, die Software-, Betriebssysteme und Architekturen in den Mittelpunkt stellt. Dazu braucht es die volle Unterstützung des CEO, sodass der CIO damit zu einem der maßgeblichen Transformationspartner des gesamten Unternehmens wird. Es braucht sehr viel Mut der ganzen Unternehmensleitung, einen solchen Weg zu gehen. Der Mut und die Ambition von heute sind die Grundlage für Wachstum und Erfolg von Morgen.

Software First erfordert Umdenken auf höchster Ebene und Neuorganisation von Grund auf

Die Software-Einheit steuert in Zukunft den Konzern. Wir müssen die Art und Weise, wie Produkte entwickelt, gebaut und vertrieben werden, komplett verändern. Es geht nicht nur darum, die Cloud zu nutzen und auf einen Digital Core zu setzen, sondern darauf aufzubauen: Wir müssen die Produkte aus Deutschland, die ganze deutsche Industrie, unsere gesamte Wertschöpfungskette digital neu denken. Das Ziel deutscher Unternehmen muss lauten: Made in and Operated by Germany.

Es ist Aufgabe der CIOs, die Legacy zu überwinden. Software First, Cloud First, Digital Business Modell First, Experience First: Diese Veränderungen sind die Basis, auf der künftig alles aufgebaut wird. Diese Herausforderung ganzheitlich anzunehmen, betrifft in Deutschland alle Unternehmen, deren Produkte intelligent werden, ob Autos, Anlagenbau, Medizingeräte oder landwirtschaftliche Maschinen. Doch von vernetzter Agrarwirtschaft bis zu intelligenten Fabriken, also überall, wo es neue Betriebssysteme braucht, sind mit Cloud, digitalen Geschäftsmodellen, innovativer Experience und - immer wieder und überall - mit Software so viele "Firsts" zu nehmen, dass man es mit einer sukzessiven Vorgehensweise nicht schafft.

Der deutsche Ansatz der inkrementellen Verbesserung ist unwirksam. Es sind massivste Veränderungen, die alle gleichzeitig erfolgen müssen und die große Herausforderungen darstellen. Es ist eine große Aufräum­aktion, bei der Unternehmen von Grund auf neu organisiert und aufgebaut werden.

Software First bestimmt die drei wichtigsten Aufgaben für CIOs

Es genügt also nicht, einen digitalen Kern eines Unternehmens in der Cloud zu bauen, ohne den nachfolgenden Prozess der Transformation insgesamt zu orchestrieren. Hierfür braucht es CIOs, die wissen, wie sich Strukturen transformieren lassen, wie der digitale Umbau eines Unternehmens geht, was es heißt, Software First zu denken. Der Dreiklang der wichtigsten Aufgaben für CIOs lautet also:

Sie müssen Architekturen und Lösungen bauen und den New Digital Core eines Unternehmens in der Cloud schaffen. Sie müssen in der Organisation neue Prozesse des Arbeitens in der Cloud etablieren und New Ways of Working im ganzen Unternehmen mitgestalten. Sie müssen für eine neue Betriebsfähigkeit sorgen, sodass sich - ob Tausende, Hunderttausende oder Millionen - alle Produkte in Realtime betreiben lassen.

Fazit

Die Notwendigkeit, sich zu ändern, haben fast alle Unternehmen begriffen. Doch für die Konsequenzen, die aus dieser Erkenntnis gezogen werden, braucht es großen Mut. Und daher wette ich, dass den mutigen Führungskräften von heute, die bereit sind, alles auf die Karte "Software" zu setzen, die Marktführerschaft von morgen gehört.