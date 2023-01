Erst im Oktober 2022 hatte die TUITUI das Thema IT zur Chefsache erklärt. Nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt als CEO übernahm Sebastian Ebel auch die Verantwortung für die IT im Vorstand des Konzerns. Der bisherige IT-Vorstand Frank Rosenberger, der seit 2017 auch für die Digitalisierung zuständig war, verließ das Unternehmen Ende Oktober.

Seit dem 1. Januar 2023 hat die TUI nun mit dem Südafrikaner Pieter Jordaan wieder einen klassischen CIO an Bord. Er berichtet direkt an CEO Ebel und übernimmt die Führung des IT-Leadership-Teams auf Konzernebene. Jordaan soll insbesondere die strategischen Prioritäten im IT-Bereich umsetzen. Dazu gehören laut einer Unternehmensmeldung etwa der Ausbau der "dynamischen Produktion", neue Produkte wie Accommodation Only und Flight Only sowie die Weiterentwicklung der TUI-App.

Bisher als Group Chief Technology Officer tätig

Jordaan arbeitet seit 2014 für die TUI. In den vergangenen drei Jahren war er als Group Chief Technology Officer für die technische Weiterentwicklung und Harmonisierung diverser Konzernplattformen zuständig. Er modernisierte die IT des Touristikkonzerns und zeichnete dafür verantwortlich, die Cloud-Strategie zu implementieren. Vor seiner Zeit bei TUI war er für verschiedene IT-Beratungsunternehmen in Großbritannien tätig.

"Ich freue mich, dass mit Pieter Jordaan der CIO aus unserem TUI IT-Führungsteam kommt", kommentiert CEO Ebel die Personalie. Er werde die enge Verzahnung mit den operativen Bereichen der TUI vorantreiben, um die ambitionierte Digitalisierungsstrategie schnell und effizient umzusetzen.

Die TUI Group ist einer der weltweit größten Touristikkonzerne. Zum Unternehmen gehören rund 1.600 Reisebüros und diverse Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, mehr als 400 Hotels sowie 16 Kreuzfahrtschiffe. Der Konzern unterhält außerdem Zielgebietsagenturen in allen wichtigen Urlaubsländern.