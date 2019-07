Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler hat seinen neuen Posten bei der InvestmentbankInvestmentbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München bereits zum 1. Juli angetreten und freut sich auf die neuen Herausforderungen, wie er im Gespräch mit dem CIO-Magazin mitteilte. Das Geldinstitut, das 1983 von Uto Baader gegründet wurde, entwickelt Finanzierungslösungen für Unternehmen in der DACH-Region.

Zuvor war Reidel als CIO und CDO für die Südleasing und SüdfactoringSüdfactoring tätig, Töchter der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Für die Südleasing digitalisierte er die komplette Wertschöpfungskette und unterstützte damit die Neuausrichtung des Geschäfts. Die Initiative "transform IT", die 2015 startete, trug bereits Anfang 2017 Früchte und katapultierte die Südleasing von Platz fünf auf zwei im Ranking der umsatzstärksten Leasing-Anbieter. Ein Erfolg, den die Wettbewerbe "Digital Leader Award" und "CIO des Jahres" (beide aus dem Hause IDG) mit herausragenden Platzierungen belohnten. In diesem Jahr unterstützt Reidel als ehemaliger Top-Gewinner des Wettbewerbs den "CIO des Jahres" in der Jury.

Reidel hatte seine berufliche Laufbahn bei der Excelsis Business Technology begonnen, wo er zuletzt als Senior Projektmanager und Consultant wirkte. Weitere Stationen führten ihn über die Börse Stuttgart (Abteilungsleiter Projekt- und IT-Controlling / Bereichsleiter IT Service Management) und die MBtech Group (Leiter Software Standards and Integration), bevor er im November 2013 als IT-Chef zur Südleasing ging.

Christian Bieser übernimmt die IT bei Südleasing/Südfactoring

Seine Nachfolge bei den LBBW-Töchtern hat Christian Bieser als Leiter IT / Head of IT angetreten. Der Wirtschaftsinformatiker hatte zusammen mit Reidel 2013 von der Börse Stuttgart zur Südleasing gewechselt. Bieser war bei der Südleasing zuletzt Leiter Software-Entwicklung.