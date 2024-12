Das neue High-Performance-Computing-System hat Cancom bereitgestellt. Unterstützt wurde der IT-Dienstleister von Partnern wie DellDell, Nvidia, Vertiv, IntelIntel und AMD. Durch die Integration von Dell-Servern, Grafikkarten von Nvidia sowie weiteren Komponenten wurde eine Umgebung geschaffen, die auf die Anforderungen von KI-Anwendungen abgestimmt ist.

Abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter für mehr spannende Praxisberichte, Hintergründe und Deep Dives aus der CIO-Community.

Die zwölf wassergekühlten Rack-Systeme mit 46 Rechnerknoten sind mit insgesamt 160 Beschleunigerkarten der Serien L40, L40s und H100 von Nvidia. ausgestattet. Für Daten und Anwendungen sind 135 TByte Speicherplatz auf NVMe-SSDs und 1,8 Petabyte auf Festplatten vorhanden.

Spezieller Serverraum für das HPC-Cluster

Damit stehen den Forschenden der Julius-Maximilians-Universität (JMU) Ressourcen zur Verfügung, um datenintensive Anwendungen zu betreiben, etwa in Sparten wie Machine LearningMachine Learning, Deep Learning und künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz.

Die ProjektsteuerungProjektsteuerung lag in den Händen von Cancom, von der Analyse und Konzeption bis zur Implementierung der Systeme. Im Rahmen des Projekts wurde ein neuer Serverraum gebaut, der speziell auf die Anforderungen von HPC- und KI-Anwendungen zugeschnitten ist.

"Durch den Ausbau unserer KI-Infrastruktur setzen wir neue Maßstäbe für die Forschung an unserer Universität", sagt Professor Andreas Hotho, Leiter des Lehrstuhls für Informatik X (Data Science). "Julia 2 eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten in der KI-Forschung." Das System löst Julia 1 ab, das nach sieben Jahren den "End-of-Life"-Status erreicht hat.

Von Super Resolution bis zu großen Sprachmodellen

Hotho ist zudem Sprecher des Centers for Artificial Intelligence and Data Science (Caidas) der JMU. Er wird einer der Hauptnutzer des Clusters sein. Das Center beschäftigt sich beispielsweise mit "Super Resolution". In diesem Projekt geht es darum, wie sich ein Bild in geringer Qualität in ein gutes Foto umwandeln lässt.

Das Hochleistungssystem soll zudem die Forschung an Large Language Models (LLMs) für generative KI-Anwendungen (GenAI) voranbringen. Im Herbst 2024 ist es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Caidas gelungen, ein deutschsprachiges LLM mit über einer Milliarde Parameter zu trainieren.

"Die Realisierung des KI-Clusters zeigt, wie wir durch unsere Expertise im Bereich künstliche Intelligenz einen echten Mehrwert für Forschungseinrichtungen schaffen können, sagt Jochen Borenich, Vorstand und Chief Sales Officer von Cancom. "Mit dem RechenzentrumRechenzentrum kann die Universität Würzburg den wachsenden Herausforderungen in der Wissenschaft begegnen und KI-basierte Innovationen vorantreiben."

Universität Würzburg | High Performance Computing

Branche: Public Sector

Use Case: Systemumgebung für KI und Deep Learning

Lösung: HPC-Cluster mit 46 Rechnerknoten und 160 GPUs

Partner: Cancom, Dell Technologies, Vertiv