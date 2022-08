Als "Segmentleiter Infrastruktur" verantwortet Stephan NasterlackStephan Nasterlack die Bereiche IT, Business Services und den strategischen Einkauf der Union Investment Gruppe. Er folgt auf Irene Lehrbach-Appenheimer und berichtet an Alexander Lichtenberg, Vorstand für Infrastruktur und IT.

Nasterlack ist seit März 2018 bei Union Investment und leitete bis zu seinem Aufstieg zum CIO die Abteilung Segmentsteuerung und -entwicklung Infrastruktur. In dieser Funktion trieb er die strategische Weiterentwicklung der Unternehmens-IT voran. Im Oktober desselben Jahres wurde der Manager zudem in die Geschäftsführung der IT berufen.

Bis zu seinem Einstieg beim Finanzdienstleister war Nasterlack Principal und Mitglied der Geschäftsleitung der Bankberatung Eurogroup Consulting. Dort hat er IT-Strategie- und Umsetzungsprojekte im Finanzumfeld geleitet. Davor war er als Management-Berater bei der Unternehmensberatung Deloitte tätig.

Union Investment ist die Investmentgesellschaft der DZ BankDZ Bank mit Hauptsitz in Frankfurt a. M. Der Finanzdienstleister verwaltet rund 440,7 Milliarden Euro an Vermögenswerten und beschäftigt zirka 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.