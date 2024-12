UniperUniper setzt auf eine Hyper-Converged Infrastructure (HCI), um die IT-Umgebung zu modernisieren. Ein Grund sind regulatorische Vorgaben: "Viele Applikationen können wir bereits heute in der Public Cloud hosten, aber sechs bis acht Prozent stellen wir weiterhin On-Premises bereit - entweder, weil gesetzliche Vorgaben es so vorsehen oder weil geschäftskritische Anwendungen dies technisch erfordern", sagt Hans PezoldHans Pezold, Senior Vice President Information Technology und Managing Director der Uniper IT GmbH.

Abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter für mehr Neuigkeiten, Praxisberichte und Einblicke aus der CIO-Community.

So dürfen Betreiber einer kritischen Infrastruktur wie Uniper keine sensiblen Daten und Anwendungen in einer Public Cloud vorhalten. Eine Cloud mit ihren flexiblen Rechenkapazitäten hat jedoch den Vorteil, dass Uniper Energieflüsse besser überwachen und steuern kann.

Hybride IT: Public Cloud und On-Premises-Ansatz

Einen Ausweg bietet eine hybride IT auf Basis von Microsoft Azure Stack HCI. Die Basis bilden ServerServer der Reihe DellDell Integrated System for Microsoft Stack HCI. Sie wurden für den Einsatz mit der HCI-Software zertifiziert und stellen Rechenleistung sowie Speicher- und Netzwerkressourcen bereit . Uniper nutzt die Modelle AX-650 und A-750.

Die softwaredefinierten Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen mit Anbindung an Public-Cloud-Dienste stellt Azure Stack HCI bereit. Uniper kann dadurch nach Bedarf neue IT-Ressourcen bereitzustellen und diese über eine zentrale Benutzeroberfläche verwalten.

Dank der Integration der Managementsoftware Dell Openmanage in das Windows Admin Center lässt sich außerdem das Lifecycle-Management des gesamten Stacks orchestrieren, so dass Aufgaben in einem Bruchteil der bisherigen Zeit erledigt werden können.

Das Beste aus beiden Welten

Uniper hat die hybride Infrastruktur europaweit ausgerollt, wobei die einzelnen Standorte je nach Anforderungsprofil zwischen drei AX-Konfigurationen wählen können. Derzeit sind 40 Cluster mit je zwei Knoten im Einsatz.

"Mit der Lösung von Dell Technologies können wir die Vorteile der Cloud über Rechenzentren und Edge-Standorte hinweg nutzen und gleichzeitig den Betrieb von Azure Stack HCI vor Ort vereinfachen", sagt Tamás Stolcz, Cloud Architect Lead bei Uniper.

"Die softwarebasierte Automatisierung vereinfacht die Bereitstellung neuer Ressourcen und senkt gleichzeitig die Betriebskosten. Durch das einheitliche Management können wir zudem sehen, welche Systeme wo laufen und an welcher Stelle möglicherweise Aktualisierungen notwendig sind," so Stolcz.

Uniper | Moderne IT-Infrastruktur

Branche: Energie und RohstoffeEnergie und Rohstoffe

Use Case: Parallele Nutzung von Public-Cloud- und On-Premises-Ressourcen

Lösungen: Dell Integrated System der AX-Reihe, Microsoft Azure Stack HCI

Partner: Dell Technologies; Microsoft