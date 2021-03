Seit 16. März 2021 ist Ursula Soritsch-Renier Chief Digital and Information Officer (CDIO) von Saint-Gobain. Die gebürtige Österreicherin soll die Digitalisierung des Unternehmens vorantreiben. Zu ihren Hauptaufgaben gehört, Saint-Gobain durch datengetriebene Initiativen vom Wettbewerb abzuheben.

Soritsch-Renier berichtet an den COO Benoit Bazin. Ab 1. Juli 2021 soll sie auch in den Vorstand von Saint-Gobain berufen werden. Ihr Vorgänger Frédéric Verger ist zu Safran in die Luft- und Raumfahrtbranche gewechselt.

Neben ihrem neuen CDIO-Posten ist Soritsch-Renier auch Aufsichtsrätin bei der Software AG. Vor ihrem Einstand bei Saint-Gobain hatte sie ein kurzes Intermezzo als COO beim Messaging-Dienst Rele.ai. Von 2018 bis 2020 war die Managerin Group CIO und Digital-Chefin des Mobilfunkanbieters Nokia. Davor bekleidete Sie verschiedene leitende IT-Positionen bei Philips Healthcare, Sulzer und Novartis. Während ihrer Karriere arbeitete sie in Österreich, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA.

Die Saint-Gobain-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Paris und betreibt Standorte in 70 Ländern. Sie ist spezialisiert auf Werkstoffe im Bau- und Gesundheitswesen sowie in der Fahrzeugindustrie. 2020 erwirtschaftete der Konzern nach eigenen Angaben 38,1 Milliarden Euro und beschäftigte rund 167.000 Mitarbeiter.