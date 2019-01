Gleich mehrere Widersprüche identifiziert der Berater Deloitte in seiner Studie "The Industry 4.0 paradox". Den Weg in die digitale Transformation verfolgen Entscheider nicht stringent, so die Einschätzung der Consultants.

Deloitte hat weltweit mit 361 Führungskräften aus Fertigung und Energie gesprochen. Diese hätten viel Enthusiasmus gezeigt, so die Einschätzung der Berater. Doch Plan und Umsetzung scheiterten in vier Punkten:

1. Das Strategie-Paradox

Zwar erklären 94 Prozent der Studienteilnehmer die Digitale Transformation zu einem strategischen Top-Thema. Gleichzeitig betrachten nur 68 Prozent Industrie 4.0Industrie 4.0 als Weg zu mehr Profitabilität.

2. Das Lieferketten-Paradox

Die Lieferkette gilt als der Bereich, der in puncto Digitale Transformation am weitesten ausgereift ist. Doch bei Entscheidungen in diesem Feld bleiben die Supply-Chain-Manager außen vor.

3. Das Talent-Paradox

Im Großen und Ganzen zeigen sich die Befragten zuversichtlich, die richtigen Mitarbeiter an Bord zu haben. Lediglich 15 Prozent geben an, ihr Skillset "dramatisch" verändern zu müssen.

4. Das Innovations-Paradox

Vereinfacht ausgedrückt, verstehen viele Studienteilnehmer unter Digitaler Transformation, dieselben Dinge wie bisher zu machen, aber besser und schneller. Das ist zu kurz gedacht, mahnt Deloitte.

Beispiel InnovationInnovation: Deloitte hat nach den wichtigsten Treibern der Digitalen Transformation gefragt. Als erstes nennen die Manager Produktivität und das Erfüllen ihrer Betriebsziele (wie etwa Risiko-Reduzierung). Diese Punkte kommen auf 50 beziehungsweise 47 Prozent der Nennungen. Anforderungen von Kundenseite folgen mit 36 Prozent auf dem dritten Platz - und der Wunsch nach Innovationen mit 23 Prozent auf dem sechsten Rang.

Die meistgenutzen Analytic Tools

Die Berater haben sich den Einsatz der ToolsTools angesehen, mit denen die Unternehmen ihre Daten analysieren. Desktop Productivity Tools (88 Prozent) und ERP Software Analytics (85 Prozent) führen die Liste an, gefolgt von Computergestütztem Maintenance Management (68 Prozent). Robotic Process Automation kommt aktuell nur auf 31 Prozent der Nennungen, 50 Prozent wollen RPA-Tools aber binnen einem bis drei Jahren implementieren. Ebenso wollen sie in Sensoren und Roboter investieren.

Fünf Ratschläge von Deloitte

Deloitte gibt Entscheidern fünf Punkte mit auf den Weg: