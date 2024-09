Nach dem Start 2008 in Litauen hat sich Vinted in Europa zu einem der bekanntesten Onlinemarktplätze für gebrauchte Mode entwickelt. Heute hat das Unternehmen über 1.000 Beschäftigte und ist in 20 Ländern aktiv. Mittlerweile können Kunden auch andere gebrauchte Waren verkaufen, etwa Technikprodukte sowie Artikel aus dem Bereich Wohnen und Küche.

Die Expansion brachte allerdings Probleme mit sich. Eines betraf das Finanzmanagement. So waren Vinted acht separate Buchhaltungsanwendungen im Einsatz. Die Folge: Es war für das Unternehmen schwierig, einen zusammenhängenden und integrierten Überblick über seine Finanzdaten zu erhalten.

Vinted benötigte daher eine zentrale, skalierbare Plattform, um die Finanzprozesse zu konsolidieren und die Datentransparenz in allen Abteilungen zu erhöhen.

Lösung: Enterprise Resource Planning

Die Lösung bestand darin, ein ERP-SystemERP-System einzuführen. Das Unternehmen entschied sich für Netsuite von OracleOracle. "Mit Netsuite können wir auf granularer Ebene auf Daten zugreifen, unseren Datenfluss besser verstehen und verfügen über ein zuverlässiges Tool, das die Expansion von Vinted bewältigen kann, erläutert Ieva Karklyte, Teamleiterin für Finanzsysteme bei Vinted.

Nach EinführungEinführung der ERP-Software konnte der Onlinehändler den Zeitaufwand für die Jahresendprüfung um 70 Prozent reduzieren. Außerdem hat Vinted nun einen besseren Überblick über den Cashflow und die Höhe der Vermögenswerte. Ein weiterer Vorteil ist, dass Finanzprozesse im Zusammenhang mit den internationalen Tochtergesellschaften optimiert wurden, etwa in den Bereichen Steuern und ReportingReporting.

Auch interne Ausgabenkontrolle nun transparenter

Netsuite kommt auch bei internen Prozessen wie der Ausgabenkontrolle und der Abstimmung mit Banken zum Einsatz. Um die ERP-Suite besser an seine Anforderungen anzupassen und den Umstieg auf neue Releases einfacher zu bewältigen, nutzt Vinted zudem den Netsuite Advanced Customer Support (ACS).

Auf der Suiteworld 2024 in Las Vegas kündigte Oracle Netsuite erweiterte KI-Funktionen an, speziell im Bereich generative KI (GenAI). Über eine Schnittstelle (API) können Nutzer beispielsweise GenAI-Funktionen in Erweiterungen der Software einbinden. Künstliche IntelligenzKünstliche Intelligenz unterstützt User außerdem dabei, Analysen und Berichte zu erstellen, etwa Altersstrukturanalysen von Verbindlichkeiten.

Ein Financial Exception Management wiederum identifiziert mithilfe von KI Finanzprozesse, die überprüft werden sollten. Laut Evan Goldberg, Gründer und Executive Vice Presiden von Oracle Netsuite, hat das Unternehmen im Lauf des letzten Jahres mehrere hundert Use Cases für GenAI entwickelt.

Vinted | ERP-System

Branche: HandelHandel

Use Case: Finanzprozesse konsolidieren und Datentransparenz erhöhen

Lösung: Implementierung von ERP-System Netsuite

Partner: Oracle Netsuite