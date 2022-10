Kunden der jüngst eingegangenen Bestellungen seien führende Volumen- und Premiumhersteller sowie Start-ups, teilte der SDax -Konzern am Mittwoch in Regensburg mit. Batteriemanagementsysteme bestehen aus Steuergeräten, Sensoren und Software, die eine möglichst effiziente Ausbeute von Elektroauto-Akkus sicherstellen sollen. Die Aktie von Vitesco setzte sich mit einem Plus von 5,3 Prozent an die SDax-Spitze .

Die Scheine haben dieses Jahr 28 Prozent hinzugewonnen und liegen damit in der Spitzengruppe des Kleinwerteindex. Das Kursniveau von kurz nach der Abspaltung vom ehemaligen Mutterkonzern Continental im vergangenen Herbst von teils über 65 Euro haben die Papiere allerdings noch nicht wieder erreicht.

Zwar machen Teile für das Elektroauto bei dem Antriebsspezialisten bisher nur rund zehn Prozent des Umsatzes aus, bereits 80 Prozent der Aufträge kommen aber schon aus dem Elektrifizierungsbereich. 2024 oder 2025 sollen die Teile fürs Elektroauto für rund ein Drittel des Erlöses stehen, bis 2030 soll der Anteil auf über 70 Prozent anziehen, wie Vitesco-Chef Andreas Wolf jüngst im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX sagte. (dpa/ad)