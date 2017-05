Mehr als 200.000 Windows-Computer sind in den vergangenen Tagen durch die Ransomware-Attacke "WannaCry" in Mitleidenschaft gezogen worden - sowohl bei Privatanwendern als auch in Unternehmen wie der Deutschen Bahn oder zahlreichen Krankenhäusern. Das zeigt erneut, dass CybersecurityCybersecurity ein entscheidendes Thema in der digitalen Welt ist, aber noch immer viel zu wenig Know-how vorhanden ist, um für solche Vorfälle gewappnet zu sein.

COMPUTERWOCHE und CIO klären in der zweitägigen Weiterbildung "Cybersecurity - Trends, Technik und Abwehrstrategien" am 26./27. September 2017 am Business Campus Garching-Hochbrück bei München gemeinsam mit dem Fraunhofer AISEC - Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit über aktuelle Bedrohungen wie "WannaCry" auf, vermitteln Hintergrundwissen zu Sicherheitssystemen und stellen die "Hackertrends von morgen" vor, damit Sie auf die Zukunft vorbereitet sind. Gerade für Nicht-IT-Manager ist dieses Seminar ein absolutes Muss!

Themen des Seminars sind unter anderem:

Mit welchen Bedrohungen sind die Unternehmen heute konfrontiert?

Wie sieht eine funktionierende Security-Strategie aus?

Welche Daten und Assets sind besonders schützenswert?

Welche Aufgaben kommen auf Entscheider im Kontext IT-Sicherheit zu?

Welche Auswirkungen haben die neuen IT-Sicherheits- und Datenschutzgesetze auf Führungskräfte und ihr Unternehmen?

Dazu beschäftigen wir uns mit aktuellen Security-Trends rund um das "Internet der Dinge" und neuen technischen Entwicklungen wie unter anderem Blockchain.

Geleitet wird das Seminar von Professor Roland Hellmann, der an der Hochschule Aalen unter anderem Informatik, IT-Sicherheit, Software Engineering und Wirtschaftsinformatik lehrt und von Dr. Daniela Pöhn, die am Fraunhofer AISEC im Bereich "Secure Operating Systems" tätig ist.

Als Rahmenprogramm haben wir uns ebenfalls etwas Besonderes überlegt: Da Ende September auch immer Oktoberfest-Zeit ist, besuchen wir am Abend die Augustiner-Bräustuben an der Theresienwiese München, um "Wiesn"-Luft zu schnuppern. Bei Interesse steht einem Gang über die Festwiese natürlich ebenfalls nichts im Wege.

