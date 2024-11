Wer in einem Supermarkt einkauft oder im Fitnesscenter oder einem Flughafen eine Zutrittsschleuse passiert, wird in vielen Fällen auf Produkte von Wanzl stoßen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Leipheim (Schwaben) mit 4.600 Beschäftigten zählt zu den größten Anbietern von Einkaufswagen und Regalsystemen im Einzelhandel. Wanzl ist außerdem in Bereichen wie Hotel, Zugangssysteme und Airport aktiv.

Kunden in diesen Sparten erwarten einen umfassenden Service, von der Planung über die Installation und Schulungen bis zur Bereitstellung von Ersatzteilen. Deshalb beschloss Wanzl, die komplexen und teilweise noch papierbasierten Service-Abläufe zu digitalisieren, zu optimieren und in die Gesamtprozesse zu integrieren. Das Ziel: eine digitale Grundlage für die effiziente Abwicklung sämtlicher Servicefälle.

Start mit Analyse und Beratung

Bei der Umsetzung des Projekts griff Wanzl auf die Unterstützung des IT-Dienstleisters Sybit zurück, einem Spezialisten für SAP-Anwendungen. Zu Beginn erfassten Fachleute von Sybit die Anforderungen und Prozesse von Wanzl und analysierten sie in Bezug auf Machbarkeit und Rentabilität.

Dies war die Grundlage für einen Ansatz, der die speziellen Geschäftsbedürfnisse von Wanzl berücksichtigte. "Die transparente und offene Kommunikation von Sybit hat uns von Anfang an überzeugt. Sie haben gezeigt, dass sie wirklich verstehen, was sie tun", sagt Andreas Müller, Vice President Business Application Solutions bei Wanzl.

Vom Ticket zum Techniker

Das Resultat war die EinführungEinführung von SAPSAP Field Service Management (FSM) und die Integration in SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud und SAP ERPERP.

Eine besondere Herausforderung war es, Ticket- und Serviceprozesse über das ERP-System zu integrieren. Dies schloss die Automatisierung von Meldungen und Service-Aufträgen mit ein. Außerdem wurde ein externes Dokumentenmanagementsystem eingebunden. Durch die Integration dieser Systeme ist Wanzl jetzt in der Lage, Serviceprozesse vollständig digital abzubilden.

Alle Vorgaben eingehalten

Ein weiterer Pluspunkt: Bei dem Projekt wurden alle Vorgaben in Bezug auf Zeitrahmen, Budget und Qualität eingehalten. Dies ist keine Selbstverständlichkeit bei solch komplexen Vorhaben.

"Die Zusammenarbeit mit Sybit hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, einen Partner zu haben, der nicht nur die Technik versteht, sondern auch unsere Geschäftsprozesse und die Bedürfnisse des Kunden. Die Transformation hat uns definitiv zukunftsfähig gemacht", fasst Andreas Müller zusammen.

Wanzl | Digitaler Field-Service

Branche: IndustrieIndustrie

Use Case: DigitalisierungDigitalisierung der Serviceprozesse

Lösungen: SAP Field Service Management (FSM); Integration in SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud und SAP ERP

Partner: Sybit