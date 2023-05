Bekannt wurde die Haus Cramer Gruppe (vormals Warsteiner Gruppe) durch die Herstellung und den Vertrieb von Biermarken wie Warsteiner, Herforder und König Ludwig. Inzwischen stellt sich das inhabergeführte Unternehmen breiter auf und bietet zusätzlich Services an, etwa in den Bereichen Absatzorganisation und Supply ChainSupply Chain.

Das Herzstück der Unternehmensprozesse der Gruppe war bislang ein klassisches SAP-ECC-System. Diese ERP-Software wird nun durch SAPSAP S/4HANA ersetzt. Ein Grund: Das Familienunternehmen will seine Position auf einem hart umkämpften Markt und seine Resilienz stärken. Deshalb werden die Datenbasis und alle Unternehmensprozesse optimiert. Das Ziel: Weitgehend alle zentralen Abläufe digitalisieren und damit die Reaktionsschnelligkeit aller Bereiche des Unternehmens erhöhen.

Greenfield-Ansatz: Alles wird neu

Bei der Umsetzung wählten die Haus Cramer Gruppe und die Inhaberin Catharina Cramer einen Greenfield-Ansatz. Das heißt, es wird eine komplett neue SAP-Umgebung auf Basis von S/4HANA erstellt. Die Umsetzung übernehmen zwei Beratungs- und Softwareunternehmen: die Scheer GmbH aus Saarbrücken und die Schneider-Neureither & Partner SE.

Scheer ist für Prozessoptimierung sowie Umsetzung in SAP S/4HANA zuständig. Der IT-Dienstleister SNP Schneider-Neureither übernimmt beim Migrationsprojekt die Bereinigung der Daten und die Sicherung der Datenqualität.

Durchgängige Digitalisierung für künftige Geschäftserfolge

"Mit der Partnerschaft und den damit verbundenen technischen Lösungen für unser Unternehmen schaffen wir die notwendigen Voraussetzungen für unsere kontinuierliche digitale Transformation", sagt Frank Burghardt, Leiter IT und Projektverantwortlicher bei der Haus Cramer Gruppe. "Dieses Projekt, das in den nächsten Jahren mit unseren Partnern Scheer und SNP umsetzen, stellt wichtige Weichen für die Zukunft unseres Unternehmens."

Um das zu erreichen, werden nicht nur Geschäftsprozesse digitalisiert, so Klaus HermesKlaus Hermes, Head of Business Units bei der Scheer GmbH: "Bei der Haus Cramer Gruppe werden wir die Komplexität der IT-Landschaft reduzieren, um so zukünftig weiterhin Schnelligkeit und Effizienz zu gewährleisten. Bei der Umsetzung greifen wir auf zahlreiche Best Practices und unsere Branchenerfahrung zurück."

Haus Cramer Gruppe | SAP-Migration

Branchen: Getränke, Services für Absatzorganisation und Supply-Chain

Use Case: Umstellung von SAP ECC auf SAP S/4HANA

Lösung: Greenfield-Implementierung von S/4HANA inklusive Daten- und Prozessoptimierung

Partner: Scheer GmbH, SNP Schneider-Neureither & Partner SE