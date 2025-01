Auch hervorragende Manager sind - wie alle Leistungsträger - kaum geneigt, für einen schlechten Chef zu arbeiten. Da sie meist zielstrebiger sind (was sie zu wertvollen Mitarbeitern macht), sind sie eher bereit, sich einen besseren Job zu suchen. Sie werden also gehen, wenn ihre Führungskräfte der Aufgabe nicht gewachsen sind, argumentiert Eric Bloom, Executive Director des IT Management and Leadership Institute. Aber Spitzenführungskräfte können auch aus vielen anderen Gründen aussteigen, selbst wenn ihre eigenen Chefs "Superstar-Manager" sind. Sie bleiben bisweilen nur, wenn die Kompensation zu hoch ist, um sie sich entgehen zu lassen.

Für mehr spannende Hintergründe, News und Deep Dives aus der CIO-Community, abonnieren Sie unsere Newsletter.

Herauszufinden, warum gute IT-Manager gehen und was sie zum Bleiben bewegen könnte, ist ein wichtiges Thema für CIOs. Schließlich wird seit Jahr und Tag die Rekrutierung beziehungsweise Bindung von Talenten als Priorität bezeichnet. Allerdings kann es eine Herausforderung sein, die wirklichen Gründe zu identifizieren, die einen guten Manager zur Kündigung bewegen. Hier spielen mehrere ineinandergreifende Faktoren eine Rolle.

Der Moment der Wahrheit

"Warum jemand das Unternehmen verlässt, ist eine Folge aller Interaktionen positiver und negativer Art, die jemand mit einem Unternehmen hat. Und obwohl alle Interaktionen wichtig sind, gibt es den einen Moment, der jemanden dazu bringt, die Kündigung einzureichen", sagt Nicholas Kozlo, Research Analyst im Bereich Personal und FührungFührung bei der Info-Tech Research Group. Daher müssten CIOs sicherstellen, dass ihre Manager unter dem Strich eine positive Erfahrung machen. Die Führungskräfte sollten die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, ihnen sollte zugehört werden und dass es dürfe keine offenen Fragen geben. Wenn sich die Probleme häufen, wird die Fluktuation steigen.

Gründe, warum gute Manager kündigen

Menschen kündigen ihren Job aus einer Reihe von persönlichen und beruflichen Gründen. Sie wünschen sich vielleicht einen besseren Chef, mehr Geld, einen schöneren Titel, einen kürzeren Arbeitsweg, nettere Kollegen, weniger StressStress, eine neue KarriereKarriere oder mehr Zeit für die Familie und persönliche Interessen. Natürlich können auch Top-Manager aus jedem dieser Gründe kündigen. Erfahrene Management-Berater sind jedoch der Ansicht, dass Top-Manager häufiger aus spezifischeren Gründen von Bord gehen.