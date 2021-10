Die Nutzung von KI und maschinellem Lernen durch Unternehmen scheint mittlerweile selbstverständlich zu sein - ob für die Analyse von Kundendaten, die Entwicklung von Automatisierungslösungen, die Implementierung von Chatbots oder für sonstige Zwecke. Aber um die Vorteile dieser Technologie wirklich voll ausschöpfen zu können, müssen Unternehmen genau wissen, wie sie funktioniert und wie man sie erfolgreich einsetzt.

Angesichts des hohen Innovationstempos ist es jedoch keine leichte Aufgabe, sich immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Für Unternehmen bietet die im November stattfindende NVIDIA GTC daher eine willkommene Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich KI zu informieren. Im Rahmen der Konferenz, die vom 8. bis 11. November online stattfindet, erhalten leitende Führungskräfte und Technologieexperten in einer Vielzahl von Vorträgen einen umfassenden Überblick zum Thema KI, insbesondere darüber, wie Unternehmen davon profitieren können.

Laut Greg Estes, VP Corporate Marketing and Developer Programs bei NVIDIA, ist KI die bahnbrechendste Technologie unserer Zeit. "Wir hören immer wieder von Führungskräften, wie wichtig es ihnen ist, mit den aktuellen Neuerungen Schritt zu halten, sowohl in ihrem Bereich als auch in anderen Branchen." Der Themenblock "AI Strategy for Business Leaders" auf der GTC umfasst eine Reihe von Vorträgen, die sich speziell an leitende Führungskräfte richten - u. a. "Building Powerful AI Workflows to Unlock Productivity", "Energy Transition, Sustainability, and the Role of Technology" und "AI in Fintech: With Great Power Comes Great Responsibility".

GTC: Konferenz für Fach- und Führungskräfte

Die Teilnehmer haben Gelegenheit, sich über die neuesten, bahnbrechenden Entwicklungen bei KI-Anwendungen in allen Branchen zu informieren und erfahren, wie sich für Investitionen in künstliche Intelligenz eine maximale Rendite erzielen lässt.

Aber auch für technische Fachkräfte lohnt sich die Teilnahme an der Konferenz. "Es gibt zahlreiche Vorträge zu den neuesten Entwicklungen bei neuronalen Netzen und Deep Learning", so Estes weiter.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Konferenz sind Trainings. Alle, die mehr über KI wissen möchten, erhalten hier die Gelegenheit. "Unser Angebot richtet sich an Studierende und Brancheneinsteiger, die mehr über dieses neue Fachgebiet erfahren möchten", so Estes. "Man kann sich das technische Wissen zwar an einer Hochschule aneignen - alle großen Universitäten bieten Lehrpläne für KI und maschinelles Lernen - aber woher nehmen die Dozenten die Zeit, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren?" Das ist wahrlich kein leichtes Unterfangen, denn die Technologie entwickelt sich mit rasanter Geschwindigkeit. "Wir haben Schulungsinhalte, Folien sowie einen kompletten Lehrplan zu fertigen Lerneinheiten gebündelt - und stellen diese qualifizierten Lehrkräften zur Verfügung", erklärt Estes.

Es ist gerade diese Mischung aus den unterschiedlichsten Teilnehmerkreisen, die die GTC-Konferenz auszeichnet und sie so einzigartig macht. Sie bietet die Möglichkeit, Technologieexperten, Wissenschaftler, Cloud-Anbieter und Top-Führungskräfte in einem übergreifenden Forum zu erleben. Und laut Estes wird auch viel dafür getan, dass die Teilnehmer die Gelegenheit erhalten sich zu treffen.

Eine virtuelle Konferenz mag vielleicht nicht in vollem Umfang den sozialen Charakter einer Präsenzveranstaltung besitzen, aber Estes ist überzeugt, dass die Konferenz durchaus ein gewisses Maß an zwischenmenschlicher Interaktion ermögliche: "Die Teilnehmer können sich mit einem NVIDIA-Entwickler "treffen" und sich ihre Fragen während der "Connect with the Experts"-Sessions live beantworten lassen." Oder sie nehmen an einem "Braindate" teil - einer einzigartigen Networking-Gelegenheit für Teilnehmer, die sich in kleinen Gruppen oder in persönlichen Gesprächen über ein bestimmtes Thema austauschen möchten.

Alle Teilnehmer erhalten die Möglichkeit

mehr darüber zu erfahren, wie Sie KI als Wettbewerbsvorteil nutzen können.

Expertenvorträge von Unternehmen wie AstraZeneca, BMW, Daimler Trucks, Oxford Nanopore Technologies und vielen anderen zu verfolgen.

sich gemeinsam mit mehr als 200.000 Teilnehmern aus der ganzen Welt über die neuesten Entwicklungen im Bereich KI zu informieren.

sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und über die aktuellsten Themen auszutauschen.

sich für Trainings zu den neuesten Entwicklungen im Bereich Ki und Deep Learning anzumelden.

Die Registrierung für die GTC ist kostenlos. Melden Sie sich jetzt an.