Stellenabbau in der AutoindustrieAutoindustrie, stillgelegte Anlagen in der ChemieChemie, Flaute im Einzelhandel: Aus der deutschen Wirtschaft gab es zuletzt schlechte Nachrichten am Fließband. In manchen Branchen aber besteht Hoffnung, dass das neue Jahr zumindest etwas besser wird - so wie Ökonomen für die gesamte Wirtschaft eine leichte Erholung erwarten. Immerhin haben Verbraucher mit gestiegenen Löhnen und der abgeebbten Inflation mehr Geld für Konsum in der Tasche. Wie ist es um wichtige Branchen bestellt? Und was kommt auf sie 2025 zu? Ein Überblick.

Automobilindustrie

Sie ist mit 770.000 Beschäftigten Deutschlands Schlüsselindustrie und gemessen am Umsatz die mit Abstand größte Industriebranche: Doch die Autoindustrie ist wegen einer schwachen Nachfrage, der Flaute bei E-Autos und neuer Konkurrenz in China in die Krise gestürzt. Allen voran VolkswagenVolkswagen, wo Lohnkürzungen, Werksschließungen und Stellenabbau drohen.

Europas größter Autobauer ist nicht allein: Bei FordFord sollen in Deutschland 2.900 Stellen bis Ende 2027 wegfallen. Der Zulieferer BoschBosch will hierzulande Tausende Stellen abbauen - erst jüngst kündigte er die Streichung von bis zu 3.800 Jobs an. Bei SchaefflerSchaeffler sind es 2.800, bei ZFZF zwischen 11.000 und 14.000 und bei ContinentalContinental weltweit mehr als 7.000. Bei MichelinMichelin sollen zwei Reifenwerke in Deutschland schließen und MercedesMercedes will die Kosten in den kommenden Jahren um mehrere Milliarden Euro drücken.

Vom Corona-Einbruch 2020 hat sich die Nachfrage nach Neuwagen nie ganz erholt. Für 2024 rechnet der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Deutschland mit 2,8 Millionen Neuzulassungen, etwa ein Viertel weniger als im Vorkrisenjahr 2019. Dazu kommen Probleme in China, wo der heimische Hersteller BYD am langjährigen Marktführer VW vorbeizog.

2025 dürfte kaum besser werden: Wegen der verschärften CO2-Flottenziele der EU drohen Herstellern hohe Strafzahlungen, sollte der E-Auto-Absatz nicht sprunghaft steigen. Und nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA könnten neue Zölle das Geschäft auf dem wichtigsten Auslandsmarkt der deutschen Autoindustrie erschweren.

Immerhin: In Europa dürften der Autoabsatz 2025 etwas zulegen, schätzt der Marktbeobachter Dataforce. Mit 13,7 Millionen Neuzulassungen dürfte das Vor-Corona-Niveau von fast 16 Millionen aber außer Reichweite bleiben. "Der europäische Markt ist im Wesentlichen ein gesättigter Markt", sagt Branchenexperte Stefan Bratzel. Mehr als eine Rückkehr zum Vor-Corona-Niveau 2019 sei kaum zu erwarten. "Und auf dem Level wird es wohl auch die nächsten zehn Jahre bleiben."

Einzelhandel

Viele Menschen in Deutschland sparen - trotz gestiegener Löhne und abgeebbter Inflation. Das bremst den Einzelhandel. Auch im Weihnachtsgeschäft fehlt es laut Handelsverband Deutschland (HDE) bisher an Schwung.

Der HDE hat bereits seine Prognose für 2024 gesenkt: Er erwartet nur ein nominales Umsatzplus von 1,3 Prozent zum Vorjahr - bereinigt um Preissteigerungen eine Stagnation. Zuletzt besserte sich das Geschäftsklima im HandelHandel laut Ifo-Institut immerhin etwas. Von einer positiven Stimmung seien die Unternehmen aber weit entfernt. Jeder siebte Einzelhändler fürchte um seine Existenz, so viele wie in keiner anderen Branche.

Wird 2025 besser? NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl erwartet, dass der Konsum frühestens in der zweiten Jahreshälfte anzieht. "Ein Faktor, der die Verunsicherung reduzieren und bei den Konsumenten wieder für mehr Planungssicherheit sorgen dürfte, ist die Verabschiedung des Haushalts für 2025, da die Verbraucher dann auch wissen, was an Be- und Entlastungen auf sie zukommt". Durch die Neuwahl werde sich das aber bis weit ins neue Jahr verzögern.

Luftfahrt

Die Luftverkehrsindustrie hat den tiefen Einbruch aus der Corona-Krise immer noch nicht ganz verdaut. Fast nirgendwo in Europa entwickelt sich der Luftverkehr so langsam wie in Deutschland mit einem Angebot von rund 84 Prozent des Vorkrisen-Niveaus. Der innerdeutsche Flugverkehr ist auf knapp die Hälfte geschrumpft und Billigflieger wie Ryanair machen einen großen Bogen um den deutschen Markt. In der Folge erwarten Experten weiter steigende Ticketpreise.

Die Branche macht dafür die stark gestiegenen staatlichen Gebühren für Flugsicherung und Passagierkontrollen sowie die ebenfalls erhöhte Luftverkehrssteuer verantwortlich. Im Lufthansa-Konzern macht vor allem die deutsche Kernmarke mit hohen Personalkosten, Bürokratie und überalterter Flotte Probleme. Neue, sparsamere Flugzeuge erreichen nur mit großen Verzögerungen das Unternehmen, das im neuen Jahr bei der italienischen Airline Ita einsteigen will.

Von der neuen Bundesregierung erhoffen sich LufthansaLufthansa und Co. die Abschaffung der Ticketsteuer und den Verzicht auf den ab 2026 geplanten nationalen Alleingang beim strombasierten künstlichen Kerosin. Kommen wird hingegen ab 2025 die verpflichtende Beimischung von nachhaltigem Treibstoff (SAF) auf Bio-Basis, den die EU in steigenden Quoten verlangt. Weil dies nur für Starts innerhalb der EU gilt, sehen sich die Airlines auch hier im Nachteil mit Wettbewerbern etwa aus der Türkei und dem arabischen Raum.

Chemie

In der angeschlagenen Chemie-Industrie kommt die erhoffte Erholung nur schwer in Gang. Viele Industriekunden haben ihre Produktion gedrosselt, das drückt die Nachfrage nach Chemie-Erzeugnissen. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) erwartet 2025 nur ein Mini-Wachstum der Produktion um 0,5 Prozent und einen stagnierenden Umsatz. Die Hoffnungen richten sich auf eine Erholung der Weltwirtschaft und Reformen nach den Neuwahlen am 23. Februar - etwa Entlastungen bei den Energiepreisen.

Chemiekonzerne spüren längst die Krise: Branchenprimus BASFBASF hat mehrere Sparprogramme mit dem Abbau Tausender Jobs aufgelegt, die Dividende wird gekürzt. Die Stilllegung weiterer Anlagen in Stammwerk Ludwigshafen schließt BASF nicht aus. Auch der Chemiekonzern EvonikEvonik baut Stellen ab. Angesichts gestiegener Energiepreise und der Konjunkturflaute ist die Chemie-Produktion 2023 eingebrochen, 2024 soll sie dem VCI zufolge um zwei Prozent wachsen.

Trotz des Drucks blieb die Beschäftigung in der Chemie- und Pharmabranche stabil bei zuletzt rund 477.000 Menschen in Deutschland - denn manche Pharmafirmen bauen Personal auf. Auch haben mehrere ausländische Konzerne Milliardeninvestitionen in Deutschland verkündet, darunter das US-Unternehmen Eli Lilly im rheinland-pfälzischen Alzey und der französische Pharmariese Sanofi in Frankfurt.

Baubranche

Trotz hoher Nachfrage nach Wohnraum gerade in Städten steckt die BaubrancheBaubranche in der Krise. Hohe Baupreise und gestiegene Kreditzinsen belasten Privatleute ebenso wie große Investoren. Das trifft vor allem den Wohnungsbau, wo mehr als die Hälfte der vom Ifo-Institut befragten Unternehmen über Auftragsmangel klagt.

Auch dieses Jahr dürfte die Bundesregierung ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen jährlich deutlich verfehlen. Das aktuelle Niveau der Baugenehmigungen entspreche nur rund 200.000 neuen Wohnungen, meint Ökonom Sebastian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Und der Baugewerbeverband ZDB erwartet, dass die Beschäftigung im Bauhauptgewerbe dieses Jahr um 15.000 Menschen auf 912.000 sinkt und 2025 weiter auf 905.000 Beschäftigte.

Doch mit den gesunkenen Leitzinsen der Europäischen Zentralbank, die schon zu niedrigeren Bauzinsen geführt haben, hellt sich die Lage auf: Verbraucher fragen wieder mehr Immobilienkredite nach. Ökonom Dullien erwartet, dass der Wohnungsbau im späteren Jahresverlauf 2025 anzieht. ZDB-Präsident Wolfgang Schubert-Raab sagte jüngst, das Tal der Krise sei vor allem im Wohnungsbau erreicht. Hier habe sich die Reichweite der Auftragsbestände stabilisiert.

Stahlbranche

Auch die StahlindustrieStahlindustrie steht vor einem tiefgreifenden, milliardenteuren Umbau Richtung Klimaneutralität. Ziel ist, die sehr CO2-intensive Stahl-Herstellung "grün" zu machen. Dazu kommen die schwache Konjunktur und Billigimporte aus Asien. "Die gesamte deutsche Stahlindustrie kämpft derzeit um ihr Überleben und ihre Zukunft", sagt die Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbandes Wirtschaftsvereinigung Stahl, Kerstin Maria Rippel. Zu hohe Energiekosten und unfair subventionierte Konkurrenzprodukte aus China drohten, den Unternehmen die Luft abzuschnüren.

Wichtiges Thema für die Stahlindustrie ist die geplante Neuregelung des Vergaberechts, also der Regeln, nach denen staatliche Stellen Aufträge vergeben. Die Branche fordert, dass klimafreundlich erzeugte Produkte bevorzugt behandelt werden.

Das raue Umfeld hat Folgen für die Beschäftigung: Bei Deutschlands größtem Stahlhersteller ThyssenkruppThyssenkrupp Steel soll die Zahl der Jobs binnen sechs Jahren von aktuell rund 27.000 auf etwa 16.000 sinken. Zum Vergleich: In der gesamten Branche arbeiteten Ende 2023 knapp 80.000 Menschen. Zur Unterstützung der Branche schlug Kanzler Olaf Scholz jüngst einen europäischen Stahlgipfel vor.

Chipindustrie

Es soll die größte Investition eines ausländischen Unternehmens in Deutschland werden: Doch der Bau von mehreren Chip-Fabriken des US-Konzerns IntelIntel in Magdeburg steht in den Sternen. Im September verkündete Intel wegen Milliardenverlusten, den Bau um mindestens zwei Jahre zu verschieben. Dabei war Deutschland bereit, die Investition in Höhe von 30 Milliarden Euro mit zehn Milliarden zu subventionieren. Erste Arbeiten auf dem riesigen Gelände nahe der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt haben begonnen.

Während Forderungen laut werden, die geplanten staatlichen Subventionen anderweitig auszugeben, bleibt in Magdeburg nur das Warten auf eine Entscheidung. Die Flächen gehören Intel. Der Ausbau der Chip-Industrie im Osten Deutschlands kommt aber voran. In Dresden hat der taiwanesische Chip-Hersteller TSMC mit dem Bau einer neuen Fabrik begonnen.

Wichtig werden die Weichenstellungen des designierten US-Präsidenten Trump. Er ist Gegner von Subventionen für die Chipindustrie im eigenen Land, zugleich will er hohe Zölle einführen. Beides könnte sich, so die Hoffnungen in Magdeburg, dann wieder positiv auf die Intel-Pläne in Deutschland auswirken. (dpa/rs)