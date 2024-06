Wie bewältigt ein inhabergeführtes Traditionsunternehmen mit über 125-jähriger Geschichte aus dem Herzen der deutschen IndustrielandschaftIndustrielandschaft das größte SAP-Projekt der Firmengeschichte - die Migration auf SAPSAP S4/HANA? Indem die direkt beteiligten Menschen stets im Mittelpunkt des SAP-Projektes stehen.

So ist es Roman Rapoport, Group CIO der BPW, gelungen, die jeweils besten Akteure aus unterschiedlichen Fachbereichen und der IT so einzubinden, dass sie sich komplett auf die erfolgreiche SAP-Migration fokussieren konnten. Dabei entschied sich Rapoport, der bei BPW bereits verschiedene Digitalisierungsprojekte erfolgreich durchführte für einen "Human Centric Approach", bei dem der Mensch und das Team im Mittelpunkt des Projektes stehen.

Preisträger CIO des Jahres

So gehörte CIO Rapoport mit dem Projekt "BPW Data" zu den Finalisten des CIO des Jahres 2023. Und 2018 konnte sich die IT mit dem Projekt "Internet of Transport" über eine Auszeichnung freuen. DigitalisierungDigitalisierung ist bei BPW also kein Fremdwort. Für das langjährige SAP-Anwenderunternehmen war nun der richtige Moment gekommen, um auf die SAP-S4/HANA- Technologie zu migrieren und damit das ERP-System zukunftsfähig aufzustellen.

Innovation und Tradition

Die BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft (kurz: BPW) ist ein weltweit in 27 Ländern tätiger Zulieferer der Nutzfahrzeugindustrie. Hauptsitz des familiengeführten Unternehmens ist Wiehl, 50 Kilometer östlich von Köln. BPW entwickelt und produziert Fahrwerkssysteme für Anhänger und Auflieger im Nutzfahrzeug- und Agrarbereich. Die Unternehmensgruppe beschäftigt aktuell etwa 7.000 Mitarbeitende und erzielte 2022 einen konsolidierten Umsatz von 1,731 Milliarden Euro.

Erfolgsfaktor Mensch

Blickt der CIO auf das Projekt zurück, so war für ihn der Erfolgsfaktor Mensch entscheidend für die erfolgreiche Umstellung. "Es sind die Menschen, die den Unterschied ausmachen. Die erfolgreiche Migration wurde erst durch das Engagement, die Leidenschaft und das Knowhow unseres gesamten Teams ermöglicht", erzählt Rapoport.