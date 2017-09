Puppet Research untersuchte im diesjährigen "State of DevOps Report" unter anderem, wie sich die Führungskultur auf die Leistungsfähigkeit von IT-Teams auswirkt. Befragt wurden insgesamt 3.200 Teilnehmer rund um den Globus, die überwiegend aus dem IT-Betrieb, der Entwicklung oder DevOps kommen. Für die Bewertung des Führungsstils wurde ein Kriterienkatalog von Rafferty und Griffin aus dem Jahre 2004 zu Grunde gelegt.

Die Leistungsfähigkeit der IT-Einheit ermittelte Puppet Research anhand der Dimensionen Umsetzungsfähigkeit und Stabilität. Umsetzungsfähigkeit beinhaltet die Updatefrequenz und die Dauer der Entwicklung von der Anfrage bis zur Implementierung. Die Stabilität ergibt sich aus der Wiederherstellungszeit sowie der Anzahl der erfolgreichen Änderungen verglichen mit den fehlerhaften.

Die Gruppe der leistungsfähigsten IT-Teams war im Vergleich zu den anderen Befragten 440 Mal schneller in der Entwicklung und hatte eine 46 Mal höhere Deployment-Frequenz. Die durchschnittliche Wiederherstellungszeit war wesentlich kürzer und die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers deutlich geringer.

Es stellte sich heraus, dass diese - sehr erfolgreichen - Teams von Führungskräften geleitet wurden, die nach dem Kriterienkatalog von Rafferty und Griffin am besten abschnitten. Die CIOs dieser Unternehmen waren visionär, konnten inspirierend kommunizieren, regten innovatives Denken an, kümmerten sich um die Belange ihrer Mitarbeiter und erkannten ihre Leistungen an. Diese Führungskräfte bezeichnen Rafferty und Griffin als "Transformational Leaders".

Vom Technologiewandel zum Kulturwandel

Im Umkehrschluss waren allerdings nicht alle Teams mit so einem Tranformational Leader extrem leistungsfähig, denn ganz allein kann der CIO es auch nicht richten. Tools und Prozesse müssen ebenso stimmen, aber dazu später. Wenn man sich diese Ergebnisse anschaut, kommt unweigerlich die Frage auf, welche Eigenschaften von CIOs in den letzten Jahren am meisten gefragt waren und das war zum einen die Fähigkeit, IT-Services effizient zu erbringen und zum anderen das Know-how, um den Technologiewandel zu vollziehen.

Kulturwandel im Sinne einer ganz neuen Art der Zusammenarbeit innerhalb der IT war in den letzten Jahren weniger gefragt. Da DevOps jetzt aber ein so bedeutendes Thema wird, müssen sich CIOs darauf einstellen, dass ihre Führungskultur in Frage gestellt wird. Sprich, man wird sich Gedanken darüber machen, ob der aktuelle CIO der richtige ist, um aus dem Entwicklungs- und dem Betriebs-Team eine Einheit zu schmieden und das Ganze noch enger mit dem Business zu verzahnen.

Denn diese Aufgabe wird in vielen Fällen wesentlich komplexer sein, als es aussieht, denn es geht nicht darum, lediglich zwei Abteilungen zusammenzulegen. Die Gräben zwischen Dev und Ops sind in vielen Unternehmen tief. Ein Grund dafür ist, dass die Werte des IT-Betriebs, allen voran Sicherheit und Stabilität, in der Vergangenheit häufig nicht genug gewürdigt wurden. Gleichzeitig erhielten die Entwickler mehr und mehr Kult-Status. Sie galten zunehmen als diejenigen, die Innovationen entwickeln und Wettbewerbsvorteile generieren, und fühlten sich vom IT-Betrieb ausgebremst.

Darüber hinaus sind die Arbeitsweisen und Ziele der beiden Gruppen in der Regel grundverschieden: Während der IT-Betrieb mehr oder weniger linear daran arbeitet, dass permanent alles verfügbar ist, denkt die Entwicklung in Projekten und arbeitet natürlich vor allem auf deren Abschluss hin, all das häufig unter Zeitdruck.

Selbst die Tools müssen unter einem Dach vereint werden

Die Kunst besteht also darin, beides mit den oben angesprochenen Fähigkeiten in einem Kontinuum zu vereinen, und zwar bis hinunter auf die Tool-Ebene. Da die meisten Werkzeuge in diesem Bereich aber originär aus der Entwicklung stammen, hat der Betrieb entweder Vorbehalte oder kann nicht optimal mit ihnen arbeiten. Diese Karte hier gibt einen Überblick und vermittelt vielleicht einen Eindruck davon, wie viele Tools es inzwischen gibt.

Mit welchen davon die jeweiligen Abteilungen arbeiten wollen, kann man in vielen Fällen ihnen überlassen. Wichtig ist aber, dass sie auf einer Plattform integriert werden können, die den Anforderungen von Dev und Ops gleichermaßen entspricht, Stichwort Zusammenwachsen. Denn eine einheitliche Plattform sorgt nicht nur für Effizienz und reibungslose Prozesse, sondern auch für das Bewusstsein, gemeinsam an derselben Sache zu arbeiten.

Diese Art von Zusammenarbeit zu erreichen, ist die größte Herausforderung, denn sie erfordert Umdenken, angefangen bei der Definition der Ziele für jedes Team bis zur Umstrukturierung der Abteilung. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen und ist ein Prozess, der wahrscheinlich in keinem Unternehmen gleich ablaufen wird.

Aber wie Sie sehen, ist das Thema DevOps bei weitem keine Angelegenheit, um die sich CIOs nicht kümmern müssten, im Gegenteil: Nach Meinung vieler Marktbeobachter wird die Fähigkeit zur Transformation der IT-Einheit in den kommenden Jahren Einzug in so gut wie jede Jobbeschreibung eines CIOs halten.

Autor: Ralf Paschen, Automic Software