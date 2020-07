Regelmäßig ist in den Nachrichten vom "Lockdown" und "Social Distancing" die Rede. Menschen sitzen im "Homeoffice" und in ihrem "Zoom-Room". Was bedeutet das?

Homeoffice: Da Büros schließen, wird in der Krise der heimische Küchentisch oder die Wohnzimmer-Couch für viele zum "HomeofficeHomeoffice" - es ist ein laut Duden "mit Rechner und Kommunikationstechnik ausgestatteter Arbeitsplatz in der eigenen Wohnung".

Zoom-Room: Das Zimmer ist unaufgeräumt, doch die Videokonferenz beginnt gleich? Der "Zoom-Room" bezeichnet den Abschnitt eines Zimmers, der für Video-Gespräche hergerichtet wird. Der Begriff aus den USA ist angelehnt an die Videokonferenz-App Zoom.

Lockdown: Wie sieht der Weg aus dem "Lockdown" aus, fragen sich derzeit viele. Der Begriff meint im Wortsinn eine Ausgangssperre an Gebäuden oder in bestimmten Bereichen. Zurzeit steht er als Synonym für die Einschränkung des öffentlichen Lebens.

Home-Schooling: Weil Schulen in der Corona-Krise geschlossen sind, kommt für viele Eltern zum "Homeoffice" noch "Home-Schooling" dazu. Zwar läuft dieser "Heimunterricht" vielerorts digital, aber oft müssen Mama und Papa selbst zu Lehrern werden.

Social Distancing: Menschen sollen von ihren Mitmenschen Abstand halten, also "soziale Distanz", um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Experten stören sich jedoch an der Formulierung. Sie finden, es geht genauer genommen um eine räumliche Trennung. Soziale Kontakte sollten weiter gepflegt werden - etwa via Telefon.

Flatten the curve: Die Einschränkungen des Lebens dienen einem Ziel: "Flatten the Curve" - es soll also helfen, die "Kurve abzuflachen". Gemeint ist die Zahl der Infektionen im zeitlichen Verlauf, die ohne Schutzmaßnahmen rasant ansteigen würde. (dpa/rs)