Hand aufs Herz: Wissen Sie auf Anhieb, wie viele unterschiedliche Speicherorte für Dokumente und Daten die Mitarbeitenden in Ihrer Organisation zur Verfügung haben? Klar, die technischen Innovationen der letzten Jahre haben den modernen Arbeitsplatz revolutioniert. Und viele Betriebe sind den Weg in die Cloud gegangen oder gehen ihn gerade noch. Für datengetriebene Unternehmen ist der Modern Workplace - richtig umgesetzt - ein Produktivitäts-Booster.

Doch die Expansion der digitalen Infrastruktur macht nicht automatisch alles besser. Sie hat neue Anwendungssilos und Dateninseln entstehen lassen - trotz aller Bemühungen, die Anwendungslandschaft zu harmonisieren. Das gilt besonders für den Bereich Digital Workplace. Er ist durch eine überbordende Vielfalt an Tools und Speicherlösungen gekennzeichnet.

Wo das Problem von App- und Datensilos liegt

Der Alltag in modernen Unternehmen basiert auf Kommunikation und Kollaboration. Eine zentrale Voraussetzung dafür: Informationen und Dokumente müssen schnell und einfach verfügbar sein.

Die Realität sieht oft anders aus: Durch Datensilos in den verschiedenen Abteilungen ist die Suche nach Inhalten kompliziert. Es ist aufwendig, Content aus verschiedenen Quellen und Tools zusammenzutragen. Meist kann nur eine bestimmte Gruppe zugreifen, während andere eingeschränkt oder gar nicht an die Inhalte gelangen. Im ungünstigsten Fall entwickeln Abteilungen ihre eigenen Regeln zum Umgang mit Informationen und Dokumenten.

Der Daten- und Tool-Wildwuchs in der IT-Landschaft schwächt die Leistung - und er ist Gift für die Administrations-Budgets: Die IT-Verantwortlichen müssen unterschiedliche Apps und Speicherlösungen miteinander verknüpfen, Speicherdienste verfügbar machen und unterschiedliche Zugriffsrechte managen.

Negative Folgen: Die Kombination aus Content-Wildwuchs, und steigenden IT-Kosten sowie potenzielle Sicherheitslücken gefährden Ihr Unternehmen.

Content-Bereitstellung auf Unternehmensebene

Einfacher wie zielführender Ansatz: Lösen Sie Silos auf, indem Sie relevante Dokumente und Inhalte auf einer einheitlichen Plattform zusammenführen. Eine besonders sichere und gleichzeitig günstige Plattform zur zentralen Datenaufbewahrung ist die Content Cloud von Box. Sie konsolidiert und bündelt Dateien sowie andere Inhalte an einem einzigen Ort.

Statt vieler verschiedener Cloud-Speicher, lokaler Speicherorte und On-Premise-Server nutzen Ihre Teams mit Box nur noch eine einheitliche Datenablage. Damit reduzieren Sie die Komplexität und die Kosten. Das maximiert die Interoperabilität und Sicherheit, senkt den Administrationsaufwand und erhöht die Compliance.

So entlasten Sie Ihre IT-Abteilung und Ihr Budget

Mit der Box-Content-Cloud können Sie den gesamten Content-Lebenszyklus auf einer zentralen Plattform abbilden. So arbeiten alle Beteiligten nahtlos zusammen, vermeiden Kontextwechsel und verhindern Inhaltsfragmentierung. Weitere Vorteile sind:

Mitarbeitende greifen von ihren favorisierten Produktivitätsanwendungen und Cloud-Plattformen aus auf alle Daten zu. Über 1.500 App-Konnektoren schaffen eine nahtlose Integration.

Sie reduzieren dank nativen Produktivitäts-Lösungen wie elektronische Signaturen die Zahl an Tools für mehr Klarheit und Transparenz.

Es wird jederzeit nachvollziehbar, wer ein Dokument erstellt oder geöffnet hat, wann und von wem es bearbeitet wurde, und wer es geteilt hat.

Sie verbessern die Usability beim Zugriff auf Unternehmensdaten und nutzen eine durchgängige Rechtevergabe mit individuellen Zugriffsrechten.

Sie bildet Workflows rund um Ihre Dokumente in Box ab, für die Sie sonst teure Einzelanwendungen anschaffen müssten.

Daten-Cloud berücksichtigt regionale Anforderungen

Die globale Verfügbarkeit von Content stößt durch die spezifischen Anforderungen an den Datenschutz und die Compliance in verschiedenen Regionen an ihre Grenzen. Die vielen regulatorischen Vorgaben bei Privatsphäre und Verschlüsselung stellen die IT-Teams international agierender Unternehmen bei der Storage-Konsolidierung vor große Herausforderungen.

Die scheinbar gegensätzlichen Anforderungen: Mitarbeitende und Kunden auf der ganzen Welt sollen zusammenarbeiten und Inhalte in dem von ihnen bevorzugten Land sicher verschlüsselt speichern können. Gleichzeitig soll der Content im Einklang mit den regionalen und länderspezifischen Datenschutzanforderungen abgelegt werden.

Die Content Cloud von Box berücksichtigt die besonderen Anforderungen an den regionalen Datenschutz. Sie besitzt dafür mit Box Zones das passende Feature. Mit Box Zones legt das IT-Team einzelne oder mehrere Zonen fest, in denen Unternehmensinhalte gespeichert werden. Administratoren fügen nach Bedarf Zonen ohne zusätzliche Kosten hinzu, ändern zugewiesene Zonen und migrieren Inhalte ohne Beeinträchtigungen für die Endbenutzer.

Dadurch können Unternehmen ihre individuellen Anforderungen an die Datenhaltung unter Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen erfüllen.