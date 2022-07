Wie häufig haben Sie beim Dresscode "business casual" auf der Einladung zu einer Firmenveranstaltung oder einem Kongress überlegt, was Sie anziehen werden? Oder haben bei Abendeinladungen gegrübelt, was unter "festliche Abendgarderobe" zu verstehen ist? Haben Sie deswegen schon einmal einen Rundruf bei Kollegen und Abteilungsassistenz gestartet? Wäre es nicht schön gewesen, wenn sich der Einladende deutlich ausgedrückt hätte?

Hier nun eine Übersicht über die wichtigsten Dresscodes im Geschäftsleben mit den Do's and Don'ts:

Day Informal / Business Attire / Tenue de Ville

Anlass: Geschäftsreise

Tipp: Es geht um einen Business-Tag, der außerhalb der eigenen Geschäftsräume und/oder mit externen Partnern/ Kunden verbracht wird. Erwartet wird ein dunkler Anzug (meist dunkelgrau, anthrazit oder dunkelblau) mit Hemd und schlichten Schuhen. Die Krawatte ist für ein Erstmeeting mit neuen Geschäftskunden durchaus sinnvoll. Für Branchen- und Regionsunterschiede im Dresscode informieren Sie sich vorher bei Kollegen oder im Kundenumfeld.

Das geht gar nicht: Jeans oder andere Freizeitkleidung.

Business (hochoffiziell)

Anlässe: tägliches Business in hohen Führungsebenen, Business-Veranstaltungen

Tipp: Erwartet wird ein dunkler Anzug mit llangärmeligem Hemd, Krawatte und glatten Lederschuhen. Schlichte Manschettenknöpfe sind gern gesehene Accessoires, der Anzug sollte dunkelgrau, anthrazit oder dunkelblau sein und darf einen Nadelstreifen haben. Bei einer Abendveranstaltung darf der Anzug auch Schwarz sein. Hier wird klassische Eleganz erwartet.

Das geht gar nicht: Helle Anzüge, Rollkragenpullover, keine Krawatte, Button-down-Hemd.

Business (offiziell) - heute stark branchenabhängig

Anlässe: tägliches Business in mittleren und höheren Führungsebenen, Business-Veranstaltungen

Tipp: Erwartet wird ein zwei- oder dreiteiliger, dunkler Anzug mit Hemd, (Krawatte) und glatten Lederschuhen. Der Anzug kann neben den üblichen dunklen Farben auch grau, braun oder dezent mit Muster sein. Allerdings sollten Sie insbesondere bei braunen Anzügen die Schuhe und den Gürtel farblich abstimmen. Nadelstreifen, farbige Krawatten sowie Hemden in Pastelltönen mit feinen Streifen oder Gitterkaros sind erlaubt. Achten Sie auf eine dezente Kombination, sonst wirkt der Look schnell überladen.

Die Regel lautet: Nie mehr als zwei Muster gleichzeitig tragen.

Das geht gar nicht: Pullover, aufgeknöpfte Hemden, Button-down-Hemd, keine Krawatte, ungepflegte Schuhe, helle Socken.

Semi formal

Anlässe: Geschäftsalltag mit Kontakt zur Chefetage, Geschäftsreise

Tipp: Dieser Dresscode klingt legerer, als er ist, beinhaltet er doch eine Mixtur der oben genannten klassischen Outfits. Der erwartete Grad an Eleganz ist nicht zu unterschätzen: tagsüber trägt der Mann auf jeden Fall einen dunklen Anzug mit langärmeligem Hemd.

Das geht gar nicht: Feierabend-Look mit gelockerter Krawatte, aufgekrempelten Ärmeln und einem über die Schulter geworfenen Jackett. Semi-formell oder "semi formal" bedeutet nicht "halb"-formell!

Business Casual

Anlässe: Veranstaltungen nach dem Büro, lockere Businessveranstaltung, interne Meetings

Profitipp: Business Casual ist nicht zu verwechseln mit Casual oder dem Casual Friday. Die Definition für diesen Dresscode lautet: Anzug mit Hemd ohne Krawatte. Eine Kombination aus Sakko und Stoffhose ohne Krawatte wäre auch möglich. Button-down-Hemd statt Business-Hemd ist hier möglich.Ein Dresscode, den wir heute fast überall als Business Look in Unternehmen finden.

Fauxpas: zu lässige Jeans, Bootsschuhe oder zu bunte Kleidung. Das Wörtchen "Business" deutet immer noch an, in welchem Rahmen man sich befindet.

Casual

Anlässe: Brunch, Sightseeing im Rahmen einer Geschäftsreise, internes Meeting außerhalb des Büros

Tipp: Dieser Dresscode suggeriert zwar einen Freizeit-Look, jedoch nur im angemessenen Rahmen: Jeans, Shorts und offene Schuhe sind absolut tabu. Stilvoll sind Polohemden, farbige Oberhemden und/oder feine Strickpullover in Kombination mit Baumwoll- oder Cordhosen.

Das geht gar nicht: Sportkleidung ist nicht gewünscht. Sparen Sie sich Ihre Shorts für den Badeurlaub auf.

Come as you are (smart casual)

Anlässe: Geschäftsessen oder Drink nach Feierabend

Tipp: Dieser Dresscode meint tatsächlich das, wonach er klingt: Kommen Sie so, wie Sie (nach Büroschluss) sind, lassen Sie Ihren Anzug an und ziehen Sie die Krawatte aus, sich umzuziehen ist nicht nötig. Wer direkt von Zuhause kommt, sollte allerdings nicht in die Falle tappen und in allzu bequemer Freizeitkleidung auftauchen. Erwartet wird ein korrekter (Business-)Look, Hemd und Stoffhose sind also die Basics.

Das geht gar nicht: Freizeitkleidung wie Jeans und T-Shirt.

Sneakers im Business

Sneakers werden heute in Kombination mit dem passenden Outfit nicht nur in der Freizeit getragen. Wählen Sie ein zeitloses Design, dann können Sie Sneakers zum Casual-Look und zum Business-Outfits kombinieren. Finger weg von Stoff oder peppigem Design bei der Kombination mit Anzügen. Leder und dezente Farben wie blau, schwarz oder auch weiß sind möglich, wenn Sneakers zur formellen Garderobe passen soll.

Das geht gar nicht: Sneakers bei formellen Anlässen mit Dresscodes: Smoking, Frack oder schwarzer Anzug