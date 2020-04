Weniger Kosten und mehr Produktivität - so lauten die Erwartungen an das Home Office. Ein Live-Webcast der Computerwoche am 30. April um 11 Uhr zeigt, wie IT-Chefs den mobile Workplace effizient einrichten.

Denn zu viele Firmen haben in der Corona-Krise die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter im schlecht oder übereilt angeordneten Home Office weniger produktiv sind als zuvor. Michael Mors, Regional Vice President DACH bei Box, Oliver Blüher, Head of Sales bei Slack, und Sven Kniest, Regional Vice President Central & Eastern Europe bei Okta, zeigen, welche Tools die Mitarbeiter brauchen und wie sie über Unternehmensgrenzen hinweg zusammenarbeiten können. Nicht zuletzt geht es auch um Sicherheit in puncto Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Fachjournalist Arne Arnold von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

Hier für den Live-Webcast anmelden